満員電車での降車時、どう振る舞うのが正解なのか。柏木由紀が自身の経験から語った“意外と効果的”な方法が、Xで230万回以上表示され、多くの共感を集めている。

柏木由紀

2006年から2024年まで、約17年4カ月とAKB48史上最長期間在籍を記録した柏木。グループ卒業後はタレントとして、テレビやYouTubeなど各方面に出演し、活躍を見せている。

1月28日、柏木は自身のXを更新し、「満員電車を降りる時は、無理に押しながら降りるより『すみません～すみませんすみません』と手でも謝りながらとても申し訳なさそうにしたほうが、少しあけてくれて降りやすくなるなぁと感じた今日この頃」と満員電車から降りる際のコツを投稿。

また、リプライ欄では「一応補足ですが私が押して降りてるわけではなく、降りるときに押された経験があるってほうです」と過去の自身の経験談もつづっている。

この投稿にファンからは、「ゆきりんも満員電車乗るのびっくり」「親近感わく」と柏木が満員電車に乗っていることに驚きの声が寄せられたほか、「今度真似してみよう」「押された時嫌な気持ちになるの共感」と、降車時のマナーに共感する声も。

この投稿は、2月5日までに1,300リポスト、表示回数は230万回超えと大きな話題を集めている。