「どんどん意見を言うのが、めっちゃカッコいい」元AKB48でタレントの柏木由紀が、尊敬しているメンバーを明かした――。
柏木由紀、AKB48時代からの変化明かす「図太くなりました」
8日に更新されたYouTubeチャンネル『ゆきりんワールド』で、ファンの質問に答えた柏木。10代と比べて精神面の変化はあるか? と問われると、「昔からマイペースというか。そんなに感情の起伏が激しいほうではなかったんですけど。うーん、なんか図太くなりましたね(笑)」と吐露。中高生のころは、「“人と同じじゃないとあれだな”とか、“発言するの嫌だな”とか。すごい周りの目を気にしてた」そうで、AKB48に加入後も、「ある程度まではそうだった」と振り返った。
しかし、AKB48として活動するなかで、「こんな大人数の中に入って、“人と同じじゃないと”とか、“目立ったらよくない”なんて思ってたら、一生埋もれたまんまだ! ってことに気づいて。それから、自分の意見もどんどん。20代でもそこまでいけてなかったけど、本当に積み重ねで」と年々、自身の考えを主張するようになったという。現在、34歳になり、「特に30代になってからは、違うと思ったことは違うって言いたいし。いいと思ったことはいいって言う」と力強く語った。
そんな自身の変化について、柏木は、「結構、さっしーの影響は大きかったかも」と告白。1歳下の後輩・指原莉乃を尊敬しているようで、「さっしーがどんどん意見を言うのが、めっちゃカッコいい。そうだ! そうだ! って、横でいつも思ってた」と打ち明けつつ、「さっしーが卒業して、あれ? どうしよう!? って。だから、自分が前に立って、よくないぞー! って急に(笑)」と思い出し笑い。最後は、「環境が育てるみたいなのは、本当にありますよね。言う人がいなくなったら、やるようになるんだなって」と話していた。
【編集部MEMO】
柏木由紀は、1991年7月15日生まれ。鹿児島県出身。2024年4月をもって17年間在籍したAKB48を卒業。“ゆきりん”の愛称で親しまれ、バラエティ番組で見せる飾らないキャラクターが人気。YouTubeやファッション・美容誌で大好きなメイクとコスメについて熱く語る姿が幅広い世代の女性から支持を集めている。2022年に日本化粧品検定1級を取得し、2023年に自身がプロデュースするコスメブランド「upink(ユーピンク)」を立ち上げた。