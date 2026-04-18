「どんどん意見を言うのが、めっちゃカッコいい」元AKB48でタレントの柏木由紀が、尊敬しているメンバーを明かした――。

柏木由紀

柏木由紀、AKB48時代からの変化明かす「図太くなりました」

8日に更新されたYouTubeチャンネル『ゆきりんワールド』で、ファンの質問に答えた柏木。10代と比べて精神面の変化はあるか? と問われると、「昔からマイペースというか。そんなに感情の起伏が激しいほうではなかったんですけど。うーん、なんか図太くなりましたね(笑)」と吐露。中高生のころは、「“人と同じじゃないとあれだな”とか、“発言するの嫌だな”とか。すごい周りの目を気にしてた」そうで、AKB48に加入後も、「ある程度まではそうだった」と振り返った。

しかし、AKB48として活動するなかで、「こんな大人数の中に入って、“人と同じじゃないと”とか、“目立ったらよくない”なんて思ってたら、一生埋もれたまんまだ! ってことに気づいて。それから、自分の意見もどんどん。20代でもそこまでいけてなかったけど、本当に積み重ねで」と年々、自身の考えを主張するようになったという。現在、34歳になり、「特に30代になってからは、違うと思ったことは違うって言いたいし。いいと思ったことはいいって言う」と力強く語った。

そんな自身の変化について、柏木は、「結構、さっしーの影響は大きかったかも」と告白。1歳下の後輩・指原莉乃を尊敬しているようで、「さっしーがどんどん意見を言うのが、めっちゃカッコいい。そうだ! そうだ! って、横でいつも思ってた」と打ち明けつつ、「さっしーが卒業して、あれ? どうしよう!? って。だから、自分が前に立って、よくないぞー! って急に(笑)」と思い出し笑い。最後は、「環境が育てるみたいなのは、本当にありますよね。言う人がいなくなったら、やるようになるんだなって」と話していた。