LINEヤフーとLINE Friends Japanは、LINEでデフォルト絵文字や公式絵文字として親しまれている「えもじの子(仮)」について、キャラクター事業における提携を開始し、グッズ化やライセンス展開などを推進する。

6月11日より、初の公式グッズとなる「BOX入りぬいぐるみ」の受注販売を開始。これまでLINEのトークを中心に親しまれてきた「えもじの子(仮)」が、トークルームの外へ活動の場を広げていくという。

「えもじの子(仮)」とは

「えもじの子(仮)」は、2024年にLINEのデフォルト絵文字として提供を開始したキャラクター。日常の感情を素朴に表現したシンプルなデザインが、「気持ちが伝わる」「使いやすい表情」とSNSを中心に話題を集め、リリースから数カ月でシリーズ累計ダウンロード数は数百万件規模となった。

なお、その生態の全容が明らかになっていないことから、「(仮)」までを含めて正式名称としている。

初の公式グッズ「BOX入りぬいぐるみ」受注販売開始

LINE FRIENDS SQUARE公式オンラインストアにて、「えもじの子(仮)」初の公式グッズとなる「BOX入りぬいぐるみ」(全6種、各税込4,730円)の受注販売を開始する。今回商品化されるのは、「ホニャ」「キャハ」「ロングレッグ」「うる」「スン眉」「キリ眉」の6種類。各ぬいぐるみは特製BOX入りで、アイマスクとお布団が付属します。また、受付期間中はLINE FRIENDS SQUARE SHIBUYA 1Fにて商品の実物展示を実施する。

受注受付期間は6月11日12:00～6月17日23:59、お届け予定は2026年9月下旬頃。

「えもじの子(仮)」のライセンス展開を開始

LINE Friends Japanは、「えもじの子(仮)」のライセンス展開を開始し、アパレル、雑貨、飲食など幅広い 領域でパートナー企業を募集する。また、6月17日から6月19日まで東京ビッグサイトで開催される「ライセンシング ジャパン」にLINE Friends Japanブースとして出展を行う。

公式Instagram「えもじの子(仮)のおみせ(仮)」を開設

すでに約40万人のフォロワーを有する公式X(@emojinoko)、公式Instagram(@emojinoko)に加え、新たに公式Instagramアカウント「えもじの子(仮)のおみせ(仮)」(@emojinoko_shop)を開設。本アカウントでは、「えもじの子(仮)が架空のお店を準備中」というコンセプトのもと、さまざまなアイテムを写真形式で紹介していく。

「えもじの子(仮)」は、LINEのトークで親しまれてきたキャラクターとして、今後はグッズやイベント、コラボレーションなどさまざまな活動を展開していく予定。また、「えもじの子(仮)」の世界観から派生したキャラクター「しろみの子(兎)」についても展開を予定している。