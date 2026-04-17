タカラトミーは、Nintendo Switch2用ソフト『ぽこ あ ポケモン』の商品を2026年8月下旬に発売予定であることを、4月17日に発表した。
＼速報／— タカラトミー (@takaratomytoys) April 17, 2026
タカラトミーからNintendo Switch2用ソフト『ぽこ あ ポケモン』の商品化が決定！
商品は2026年8月下旬発売予定🌱
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Nintendo Switch2用ソフト『ぽこ あ ポケモン』は、 2026年3月5日に発売された、ニンゲンのすがたにへんしんしたメタモンが、ポケモンたちと新しい暮らしを築いていく、『ポケモン』初のスローライフ・サンドボックスゲーム。世界販売本数が発売後4日間で220万本を突破し、大きな話題となっている。
発表されているラインナップは下記の通り
モンコレ ぽこ あ ポケモン コレクション。
ハイクオリティのポケモンフィギュア「モンコレ」シリーズより、『ぽこ あ ポケモン』のポケモンたちとのプレイセットが登場。
ラインナップは、メタモン(ニンゲンへんしん・ハット)がついてくるプレイセット「つくろう! みんなでくらすまち」(4,950円)、「メタモン(ニンゲンへんしん・ハット)」「ピカチュウ(うすいろ)」「メタモン(カイリューへんしん)」「モジャンボ(はかせ)」(各715円)。
ぽこ あ ポケモン のんびりドール
「ぽこ あ ポケモン」のあのシーンを再現したフィギュアドールシリーズ。集めて飾って楽しめる。
ラインナップは、「ピカチュウ(うすいろ)」「メタモン(ニンゲンへんしん・ハット)」「メタモン(ラプラスへんしん)」(各1,760円)