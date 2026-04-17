タカラトミーは、Nintendo Switch2用ソフト『ぽこ あ ポケモン』の商品を2026年8月下旬に発売予定であることを、4月17日に発表した。

Nintendo Switch2用ソフト『ぽこ あ ポケモン』は、 2026年3月5日に発売された、ニンゲンのすがたにへんしんしたメタモンが、ポケモンたちと新しい暮らしを築いていく、『ポケモン』初のスローライフ・サンドボックスゲーム。世界販売本数が発売後4日間で220万本を突破し、大きな話題となっている。

発表されているラインナップは下記の通り

モンコレ ぽこ あ ポケモン コレクション。

ハイクオリティのポケモンフィギュア「モンコレ」シリーズより、『ぽこ あ ポケモン』のポケモンたちとのプレイセットが登場。

ラインナップは、メタモン(ニンゲンへんしん・ハット)がついてくるプレイセット「つくろう! みんなでくらすまち」(4,950円)、「メタモン(ニンゲンへんしん・ハット)」「ピカチュウ(うすいろ)」「メタモン(カイリューへんしん)」「モジャンボ(はかせ)」(各715円)。

ぽこ あ ポケモン のんびりドール

「ぽこ あ ポケモン」のあのシーンを再現したフィギュアドールシリーズ。集めて飾って楽しめる。

ラインナップは、「ピカチュウ(うすいろ)」「メタモン(ニンゲンへんしん・ハット)」「メタモン(ラプラスへんしん)」(各1,760円)