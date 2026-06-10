JR東海と、『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』のタイアップ企画として、東海道新幹線『ツツウラウラ旅』が7月8日～10月31日の期間で開催される。それを記念しで6月10日、ちいかわが東京駅の1日駅長に就任した。

今回のコラボでは、東海道新幹線車内限定でARフォトフレーム(全4種)の配布や、オリジナルの乗車特典のプレゼント、リニア・鉄道館とのコラボのほか、KITTE大阪に全長5メートル級の巨大ちいかわバルーンが登場する。

キャンペーンの開催を記念した1日駅長就任イベントの様子が、公式Xに投稿されると、「駅員さんと手を繋いでるのもかわいい」「立派ですよ！」「名古屋駅にもきて欲しいな」「新幹線乗るわ。」とファンから多くの反響が寄せられている。