デビュー30周年を迎えたポムポムプリンが、ヒーローに変身した「ポムポムヒーロー」。胸に真っ赤な「ぷ」の文字と、赤いヒーローマントをまとった新ビジュアルが話題になっていますが、そんなポムポムヒーローのマスコットが、9月にガチャに登場します!

《📢ガチャ®︎企画中!!》

◒ポムポムヒーロー

.

＼＼ \\ // //

ポムポムヒーロー

ガチャに誕生❗️

// // \\ ＼＼

.

⭐🍮「ぷ」ビームはこだわりの透明使用🍮⭐

.

👛400円 📅2026年9月発売予定

.

※発売時期は地域や店舗によって異なる場合があります。

(@Play_Gachaより引用)

ヒーローに扮したプリン、相変わらず癒しのぽってりボディのままですが、赤いマントがとってもお似合いです。カッコいいですね。

そんなポムポムヒーローが、高さ約40～45㎜ほどの可愛いマスコットになってガチャに登場。ヒーローポーズをきめたり、透明の「ぷ」ビームを放ったり、思わず「ぷっ」と吹き出してしまう癒しのマスコットになっています。

1回400円。発売日は9月とまだまだ先なのですが、SNSで紹介されると、「『ぷ』ビーム可愛すぎる」「息子の一番好きなポム!!」「え〜!! 絶対見つけたら買う!!」「ポムポムヒーロー全部欲しい!! めちゃくちゃ可愛いすぎます」と話題に。

頼りになるのかならないのかはさておき、一緒に居れば癒されること間違いなし。お守り代わりに身に付けてみてはいかがでしょうか。