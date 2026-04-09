グランド ハイアット 東京(東京都港区)は6月20日から、ポケットモンスターの誕生30周年を記念した宿泊プランを提供する「ポケモン30周年コラボレーション グランド アドベンチャー」を開催する。

ポケモン30周年コラボレーション グランド アドベンチャー

1996年に誕生した「ポケットモンスター」は、今では世代や国境を越え、老若男女問わず愛されている。誕生から30年を迎えた2026年、同ホテルではこのポケモンとコラボレーションし、「冒険(アドベンチャー)」をテーマにした宿泊体験を提供する。期間は2026年6月20日～8月26日までとなる。

ポケモン30周年コラボレーション グランド アドベンチャー

プレミアムスイートで過ごすラグジュアリーな冒険の旅

1日1室限定のスイートルームに宿泊するプラン「ポケモン30周年コラボレーション グランド アドベンチャー スイートステイ」では、壁一面の窓から東京の街並みや富士山を見渡せる広さ120平米の「チェアマンスイート」で、ゆっくりとポケモンの世界に没入するかのような滞在が叶う。客室の扉を開けて目に飛び込んでくるのは、緑豊かな空間に集まったポケモンたち。風船で冒険に出るピカチュウを含む合計30匹のピカチュウをはじめ、「ポケットモンスター 赤・緑」から活躍しているポケモンたちのデコレーションやアートが広がる。

ポケモン30周年コラボレーション グランド アドベンチャー スイートステイ

この客室は、リビングルーム、ベッドルーム、バスルームそれぞれが、くさタイプ、ほのおタイプ、みずタイプをイメージした装飾で彩られる。リビングにはフシギダネやモンジャラなどのくさタイプ、ベッドルームにはヒトカゲやロコンなどのほのおタイプ、バスルームにはゼニガメやラプラスなどのみずタイプのポケモンを見つけることができる。

ポケモン30周年コラボレーション グランド アドベンチャー スイートステイ

スイートルームの宿泊客には、ディナーと朝食を部屋に届ける。ディナーでは、ピカチュウをテーマに"オールイエロー"で仕上げる「そらとぶピカチュウのグルメバーガーセット」を用意。ケチャップをつかった自家製ソースのボリューム満点バーガーを堪能できる。朝食では、ピカチュウの焼き印をあしらったパンケーキ付きアメリカンブレックファストが楽しめる。

さらにこの宿泊プランには、冒険をテーマにデザインしたオリジナルアメニティグッズも付いている。パスポートケースやポロシャツ、アウトドアランプなど、オリジナルロゴ入りのアイテムに加え、手のひらでおしゃべりするピカチュウのフィギュア、フシギダネ、ゼニガメ、ヒトカゲのぬいぐるみなども持ち帰ることができる。

冒険がテーマのコラボグッズ

同プランの料金は1室2名利用時 1室400,000円～(価格は予約状況などにより変動する)。宿泊期間は6月20日チェックイン～8月26日チェックアウトまでとなる。1日1室限定。4月8日より公式Webサイトにて予約を受け付けており、限定室数に達し次第終了する。

ポケモンたちをデザインした客室で過ごすスタンダードプラン

1日8室限定で用意するスタンダードプラン「ポケモン30周年コラボレーション グランド アドベンチャー ステイ」の客室にも、ポケモンたちをデザインした装飾を施す。枕元には草花や、ポケットモンスター 赤・緑から活躍しているポケモンでデコレーションするほか、4つのアートには、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメ、ピカチュウをデザインしている。さらに、客室に入ってすぐの場所に位置する大きな鏡では、カビゴンやイーブイなどのポケモンたちもゲストを迎える。

ポケモン30周年コラボレーション グランド アドベンチャー ステイ

朝食は、風船で冒険に出るピカチュウの焼き印を押した「そらとぶピカチュウのパンケーキ」が付いた朝食ビュッフェを楽しめる。平飼い卵など厳選した食材を用いてシェフたちがオープンキッチンでつくる種類豊富なメニューや、ホテル内ベーカリーで毎朝焼き上げるブレッドなど、オールデイ ダイニング「フレンチ キッチン」自慢の料理が堪能できる。

スタンダードプランにも、コラボレーションを記念して製作したオリジナルデザインのパスポートケースをはじめ、Tシャツや帽子、トートバッグが付いている。

オリジナルグッズ

同プランの料金は1室2名利用時 1室71,500円～(価格は予約状況などにより変動する)。宿泊期間は6月20日チェックイン～8月26日チェックアウトまで。1日8室限定。4月8日より公式Webサイトにて予約を受け付けており、限定室数に達し次第終了となる。

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