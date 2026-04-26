「ずっと観てます」「かわいすぎて…」マヂラブ野田クリスタルが熱中する生配信とは

「習性がかわいすぎて……」お笑いコンビ・マヂカルラブリーの野田クリスタルが、三重県・鳥羽水族館で飼育されているラッコの魅力を語った――。

野田クリスタル

「足だけ陸に乗せて寝るんですよ」「そういうのがかわいい」

16日深夜のニッポン放送『マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週木曜27:00～28:30)では、ラッコの話題に。以前から、同水族館のラッコの大ファンを明かしている野田は、水槽のライブ生配信を「ずっと観てます」と告白。続けて、「ずっと観てると、(水槽の中の)カラーコーンも好きになってきますね」と語り、「あれ? 前と置いてある場所が違うってなると、どういう動きをしてここにたどり着いたんだろうって考える」とその熱中っぷりを明かした。

ラッコの魅力を問われると、「やっぱり生態っていうか。根本的に習性がかわいすぎて」と話し、「基本的に海の上で寝るんだけど、寝るとき流されちゃうわけよ。だから、流されないように、ラッコ同士で手をつないだりするの」とメロメロ。さらに、「鳥羽水族館のラッコは、寝てるときに流されないように、知恵を見せて、足だけ陸に乗せて寝るんですよ。そういうのがかわいい」と語ると、村上は、「それはかわいいかもしれない。ラッコって名前もかわいいね」と同調した。

また、無人島サバイバルロケの話題になり、「行かない」とキッパリ断っていた“都会っ子”の野田。村上に、「ラッコがいたらどうですか?」と振られると、「え? ラッコがいる?」「ラッコ島? ラッコだらけの? ええ～!」とテンションアップ。「どこ見てもラッコ。みんなワカメに巻き付いてる」「みんな貝をカンカンして食べてる。寝てたら寄り添ってくる」とたたみかけられ、「ええっ!? マジっすか」とノリノリだったが、「基本的には行かないですね。無人島とか、そういうとこは……」と思い直していた。

なお、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。