「確かにユージのことはすごい認めて…」　JOY、売れない原因の“黒幕”を疑う

タレントのJOYが23日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週木曜27:00～28:30)にゲスト出演。芸能人としての悩みを明かした。

JOY

「怖くて休めない! 助けて! 不安なんだよ」

JOYの「ラジオ終わって今日はこの後バラエティーからのバラエティー。バラエティーティーってことです」というXの投稿を目にし、「これは結構ヤバい」と心配していたマヂカルラブリー。いざ本人が登場すると、村上は、「バラエティー発言は大丈夫です。明るいのはやめてください」と制し、野田クリスタルも、「何をそんなにバラエティーに追われているのか」といぶかしげ。JOYは、「心の底から楽しんでるんですよ! 憧れてたこの世界を。40年、JOYしてきてるんだから!」と主張した。

「仕事があって結婚して家族がいてイケメンで。すごい余裕を感じてもいいのに、あんまり余裕を感じない」と言われたJOYは、「売れてればね」とポツリ。「認知度だけはある。でも、人気はない」と自虐しながら、「ゴールデンの番組で面白映像見ながら、ワイプでキャッキャッしてるのが売れてる。ああいうところに行きたい。だから、地方で一生懸命仕事して、ちょこっとだけお金もらって。いっぱい働かないと」「マヂラブさんみたいに、こっちで単価のいい仕事はないのよ」とぼやいた。

くだんの投稿についても、JOYは、「ゴールデンからゴールデンだったらいいけど。群馬から新潟だったりするから。忙しい演出ですよ」と告白。長期休暇は、2019年の新婚旅行以来、一度も取っていないそうで、「俺みたいなヤツが一週間休んだら死活問題」と話し、「怖くて休めない! 助けて! 不安なんだよ」と本音を吐露。実は来月、久々に休暇を取ろうとしているそうだが、「航空券とか取ってなくて……。本当に行っていいのか? っていう葛藤とまだ戦ってる」と打ち明けた。

マヂカルラブリーの“カウンセリング”を受け、「群馬に戻りたいなって。もう東京は無理だなっていう感じはありますね。キツいっすね」とこぼしたJOY。「マネージャーの認識としても、僕はまったく売れてない」とぶっちゃけ、「さっきも、“スペシャルウィークじゃないですか。なんでJOYさんなんですか?”って鼻で笑ってて。マネージャーがある意味洗脳してる。“こういう番組出たい”って言うと、“いやいや過去のゲスト見てくださいよ。JOYさん呼ばれるわけないじゃないですか”みたいな」と暴露。野田が、「黒幕がわかりました。マネージャーです」と結論づけると、「確かに! ユージのことはすごい認めてるんですよ」と疑いの目を向け、「やたらとレプロとやりとりしてるかと思えばそういうことか! ユージ側か!」と不満を漏らしていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。