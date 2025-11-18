タレントの指原莉乃が2日、公式YouTubeチャンネル『さしはらちゃんねる』を更新。最近買った高級ブランドバックの“裏話”を明かした。

フリーアナウンサーで女優・田中みな実との生配信で、エルメスの「ケリージャンプ」を紹介した指原。ところが突如、「このバック、聞いてください! みなさん聞いてください!」と声を上げ、「私、この間、ヒロさんのメイクが上手すぎて炎上したんですよ」と吐露。ヘアメイクアップアーティスト・小田切ヒロに、“バブみメイク”を施してもらったところ、「大炎上した」といい、「メイクしてもらったあとの顔でYouTube撮って。“してもらいました!”とか、何も言わずに上げたんですよ。そしたら、“指原ちょっとやりすぎ”みたいな」とぼやいた。

指原によると、唇の輪郭を大きく見せるオーバーリップのメイクだったため、ヒアルロン酸注入を疑われたという。「自分が悪い炎上は反省するんですけど。これはちょっとあまりにも、自分関係ないなと思って……」と不快感をあらわにし、「もういいや! お金でも使おうと思って。勢いで買ったんです。だから、“炎上したおかげ”で買いました」と明かして苦笑い。田中に、「ええ～! かわいい～!」と褒められると、「これ、炎上根性エルメスです(笑)。かわいいですよね」と笑いながら返していた。