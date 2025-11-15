タレントの指原莉乃が2日、公式YouTubeチャンネル『さしはらちゃんねる』を更新。タクシーの中で大事な指輪を紛失してしまったことを明かした。

指原莉乃

「シートベルト締めようとしたら、そこに吸い込まれて…」

フリーアナウンサーで女優の田中みな実と、生配信を行った指原。身につけたアクセサリーを紹介しながら、「私ね、カルティエのリング、買ったばかりのやつが……。タクシーのシートベルト締めようとしたら、そこに吸い込まれていった」と告白。すぐさま自分で探したものの見つからず、降車後にタクシー会社に電話したが、「“ないです”って言われて諦めた」と吐露。田中に、「諦めたの? どうして?」「あるじゃん、絶対に」と問い詰められ、「なんかそのとき、元気なさすぎて……」と力なく返した。

実は、田中も同じような体験をしたそうだが、「“運転手さん! 入っちゃいました!”って言って。そしたら、全部シート上げてくれて、“あったよ～”って」と無事に見つかったと報告。しかし、指原は、「そんな空気感じゃなかった。私は諦めました」「そのとき言えなくて。ショックすぎて」と語り、「買ったばっかりだったのに。まだ3回ぐらいしかつけてなかったのに……」とガックリ。田中に、「ご縁がなかったのよ」と慰められると、「ご縁、ご縁。はぁ……」と言い聞かせながら肩を落としていた。