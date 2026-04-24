クリエイター・可哀想に!が手がける「おぱんちゅうさぎ」「んぽちゃむ」の3Dアニメ『可哀想に!劇場』が、日本テレビ系「ZIP!」放送枠内で全国放送されることが決定した。

「おぱんちゅうさぎ」「んぽちゃむ」は、クリエイター・可哀想に!が生み出したキャラクター。「おぱんちゅうさぎ」は、さまざまなことに挑戦するもののうまくいかず、報われない姿が「不憫かわいい」として支持を集めている。「んぽちゃむ」はヨーグルトの妖精で、きみまろはんぽちゃむを助ける友達として描かれている。

制作はマーザ・アニメーションプラネットが担当するほか、脚本・絵コンテは可哀想に!の書き下ろしとなり、「おぱんちゅうさぎ」「んぽちゃむ」がさまざまなシチュエーションで喜怒哀楽を見せる内容になるという。

可哀想に!は今回のアニメ化にあたり、「新しい質感でめっちゃ可愛いし愛おしくて最高です!! お声もとっても最高です! 関わってくれたみなさま､ 常に全力で作ってくれていたので本当に放送されるのも見るのも楽しみですありがとうございます｡ よろしくお願いします｡」とコメントしている。

なお、4月25日から横浜・スカイビルで開催される「祝 閉店! 可哀想に! デパート」展にて、制作中の3Dアニメ映像の一部が限定公開される。

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