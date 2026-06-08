ユニバーサル･スタジオ･ジャパンは7月30日より、TVアニメ「ONE PIECE」をテーマにした期間限定イベント『ワンピース・プレミア・サマー 2026』を開催する。

今回の『ワンピース・プレミア・サマー』では、仲間と自由のため、全力で闘うルフィとその麦わらの一味にリアルに出会い、「ONE PIECE」の世界にどっぷり浸る“超感動・超興奮”体験を楽しむことができる。

『ワンピース・プレミアショー 2026』では、おなじみのゲスト参加型演出に加え、ライブ・ショーならではの大迫力バトルやキャラクターたちと間近で会えるグリーティングがパワーアップ。今年のオリジナルストーリーには、ショー本編に12年ぶりに登場するハンコック率いる九蛇海賊団が再登場。さらに、スモーカーやルッチといった大人気キャラクターも登場するなど、海賊、世界政府、そして謎の強敵が大混戦を繰り広げる圧巻のライブ・エンターテイメント・ショーとなっている。

開催期間は7月30日～11月19日。ウォーターワールドにて、18時45分から約80分にわたって1日1回上演される。チケットは大人3,000円～、子ども2,000円～。

『ワンピース×ストーリー・ライド』では、巨人の島・エルバフで麦わらの一味と一緒に“島雲”で浮かぶ舟に乗り、スリルあふれる爽快な冒険に出発。「下舵いっぱい!」というルフィの号令により、恐ろしい猛獣たちのいる“冥界”へ。巨大な猛獣たちから追いかけられ、さらにはあの“呪いの王子”も登場するという。ハリウッド・ドリーム・ザ・ライドにて、7月30日～11月19日の期間に開催される。

ロンバーズ・ランディングには、『サンジの海賊レストラン』がオープン。お腹を空かしたルフィやゾロ、ひょんな勘違いから店に忍び込んできたバギーに、よからぬ企みを察知した“あの人”まで登場するなど、美食を楽しむ名店は今年もワイワイ大賑わい。サンジの愛いっぱい、極上のおもてなしを満喫することができる。

開催期間は7月30日～11月19日。約85分の入替制で、大人が7,000円、子どもは2,600円となっている。

なお、開催日およびチケットに関する詳細は、公式WEBサイトにてチェックのこと。

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書・紫舟

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