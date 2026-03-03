エイコーは、『Seria』『Can★Do』をはじめとする100円ショップにて【おぱんちゅうさぎ】のオリジナル商品を発売することを発表した。

「おぱんちゅうさぎ」とは人気クリエイター可哀想に！氏により生み出されたキャラクター。地球に住むイキモノで、なかなか恵まれないけど、ひたむきに健気に生きている日常を描いた作品となっている。

ラインナップは下記の通り。価格はいずれも110円。

  • おぱんちゅうさぎ A5カバー付きノート(全1種)
  • おぱんちゅうさぎ フラットポーチ(全1種)
  • おぱんちゅうさぎ カラビナ付きクリアケース(全1種)
  • おぱんちゅうさぎ ミニメッシュポーチ(全1種)
  • おぱんちゅうさぎ ボタン付きB6クリアファイル（横型）(全1種)
  • おぱんちゅうさぎ ミニメモ帳(全1種)
  • おぱんちゅうさぎ 缶バッジ＆カバーセット(全1種)
  • おぱんちゅうさぎ サテンシュシュ(全1種)
  • おぱんちゅうさぎ プチチャーム2P(全1種)
  • おぱんちゅうさぎ アクリルめじるしチャーム(全1種)
  • おぱんちゅうさぎ 自転車キーホルダー2(全1種)
  • おぱんちゅうさぎ カラビナ付きリールキーホルダー(全1種)
  • おぱんちゅうさぎ シールセット12pcs（全1種）
  • おぱんちゅうさぎ チェーン付きジッパーケース＆シール（全1種）
  • おぱんちゅうさぎ ぷくっとシール(全1種)
  • おぱんちゅうさぎ フォトカード3P(全1種)

商品はなくなり次第終了となる。店舗により在庫がない場合がある。商品写真はイメージ。実際の商品とは多少異なる場合がある。

(C)KAWAISOUNI!