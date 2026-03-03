エイコーは、『Seria』『Can★Do』をはじめとする100円ショップにて【おぱんちゅうさぎ】のオリジナル商品を発売することを発表した。

販売商品ラインナップ

「おぱんちゅうさぎ」とは人気クリエイター可哀想に！氏により生み出されたキャラクター。地球に住むイキモノで、なかなか恵まれないけど、ひたむきに健気に生きている日常を描いた作品となっている。

ラインナップは下記の通り。価格はいずれも110円。

おぱんちゅうさぎ A5カバー付きノート(全1種)

おぱんちゅうさぎ フラットポーチ(全1種)

おぱんちゅうさぎ カラビナ付きクリアケース(全1種)

おぱんちゅうさぎ ミニメッシュポーチ(全1種)

おぱんちゅうさぎ ボタン付きB6クリアファイル（横型）(全1種)

おぱんちゅうさぎ ミニメモ帳(全1種)

おぱんちゅうさぎ 缶バッジ＆カバーセット(全1種)

おぱんちゅうさぎ サテンシュシュ(全1種)

おぱんちゅうさぎ プチチャーム2P(全1種)

おぱんちゅうさぎ アクリルめじるしチャーム(全1種)

おぱんちゅうさぎ 自転車キーホルダー2(全1種)

おぱんちゅうさぎ カラビナ付きリールキーホルダー(全1種)

おぱんちゅうさぎ シールセット12pcs（全1種）

おぱんちゅうさぎ チェーン付きジッパーケース＆シール（全1種）

おぱんちゅうさぎ ぷくっとシール(全1種)

おぱんちゅうさぎ フォトカード3P(全1種)

(C)KAWAISOUNI!