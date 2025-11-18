フリーアナウンサーで女優の田中みな実が2日、YouTubeチャンネル『さしはらちゃんねる』にゲスト出演。タレントの指原莉乃と恋愛トークを繰り広げた。

田中みな実

浮気をする人に求める“覚悟”

視聴者から、「彼を束縛してしまう」という悩みが寄せられ、田中は、「え～、昔は……」と意味深に回顧。「ありました?」と追及されると、「うん」とうなずき、「束縛とかって、10代、20代はしょうがない現象だと思ってる」と吐露。「疑われるようなことをしてたり、前科が一回でもあったら、それは疑われてしかるべき。しょうがないと思う。だから、別れるか、しょうがないと思って疑い続けて生きていくか。どっちかなんだよね」と真剣な表情で語った。

続けて、「前科がなかった場合は、彼がかわいそう。だから、疑う時間がすごくもったいないってことに気づいてほしい」とアドバイスした田中。「大人になったらその欲求はなくなる?」と問われると、「薄れていくよね。そんな心配かけるような人と付き合わなくなる」とキッパリ。一方の指原も、「束縛したくなるような人とは付き合わない。外に出ない人が好きだから。あんまりモテない人が好きなんです。だから、不安になることがない」と赤裸々に明かしていた。

また、指原がMCを務める恋愛リアリティショー『ラブ トランジット』(Prime Video)の話題も。同作を観て「泣いた」という田中は、「浮気って、人の心まで壊しちゃう」とポツリ。「男性も女性も、浮気するときは、相手の心を壊すつもりでしたほうがいい」と語気を強め、「それぐらいの覚悟があるなら、浮気していいと思う。そうじゃなかったら、別れてから付き合えばいいんじゃない? てか、別れてから遊べばいいんじゃない? って思うよ。浮気ってホントに罪だなって思った」とカメラ目線で訴えていた。