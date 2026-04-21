「ぜひやらせてやって」お笑いタレントの有吉弘行が、プライベートでも親しいビビる大木の“大河出演”をアピールした――。

有吉弘行

「ジョン万次郎にゆかりの深い人の役をやらせてあげたい」

NHKは9日、2028年の大河ドラマ『ジョン万』を発表。日本人ではじめて米国に渡った“ジョン万次郎”こと中浜万次郎の人生を描き、主演を俳優の山崎賢人が務める。有吉は、12日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)で、「ええ、マジ!?」と驚きながら、「ビビる大木じゃないんだ……」と悔しげ。ジョン万次郎の大ファンで知られ、「ジョン万次郎記念館」の名誉館長も務める大木について、「僕なんか沖縄で、ジョン万次郎がここから上陸したんだっていう場所にも連れて行かれましたよ。本当に好きですから」と熱弁した。

そんな大木の同作出演について、有吉は、「それはあるでしょうね。それぐらいは、さすがに」と期待大。「まあ、山崎さんのほうがいいですよね。主演が大木だとね(笑)」と苦笑しつつ、「ジョン万次郎にゆかりの深い人の役を、やっぱり大木にやらせてあげたいなと思う。ナレーションでもいいですよね。“どうもこんばんみ!”」と大木の持ちギャグを交えてアピール。アシスタント陣に、「絶対ダメですよ!」とツッコまれるも、「綾瀬はるかさんが、『蔦重』やってましたもんね。ナレーションもありますからね。ぜひやらせてやってほしいな」と猛プッシュしていた。