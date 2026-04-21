「なんか災難が続いているな……」俳優の鈴木福が、今年出演した作品を自身のXで振り返り、立て続けに“襲われる役柄”が続いていることにツッコミを入れた投稿が注目を集めている。

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“災難”な役柄が続く俳優活動を回顧「福なのに…」

11日に自身のXを更新した鈴木は、「1月映画『#ヒグマ!!』で闇バイトしてヒグマに襲われる。2月映画『#禍禍女』で女の幽霊に襲われる。2、3月Huluオリジナル『#時計館の殺人』で事件に巻き込まれる」と今年の1～3月までに配信・公開された映像作品で自身が演じてきた役柄を回顧。

さらに9日から放送されているテレビ東京系ドラマ『惡の華』(毎週木曜24:00～24:30)でも、歪んだ思春期を突き進む主人公の春日高男を演じている鈴木は、「女子の体操着を盗み、あのちゃん演じる仲村さんと契約し、翻弄されていく」と自身のキャラクターについても言及し、それらを踏まえて「なんか災難が続いているな……」とツッコミを入れていた。

また、翌12日に同投稿を引用し、昨年出演した映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』についても触れ、「去年はカラダ探しでたくさん死んだし俺の名前『福』なのに……」と縁起のいいはずの自身の名前を引き合いに出しながら自虐していた。

Xでは「なぜかやられっぱなしが続いてますね(笑)」「鈴木損に改名する?」「もう怖いものはなさそう」「かわいそうだけどおもしい」「新しい福くんが観られるのは良いこと」「毎回役回りが修羅場すぎる」「次はサメに……」といったコメントが寄せられ、120万以上表示されるなど話題を呼んでいる。

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