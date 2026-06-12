平手友梨奈「今までの曲がバラエティ豊富すぎて…」ソロ初アルバム『無表情な表情』制作秘話を明かす

グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00～13:53）。6月6日（土）の放送には、平手友梨奈さんが登場！ 6月3日（水）にリリースしたファーストアルバム『無表情な表情』について伺いました。遠山：紗理菜ちゃんと友梨奈ちゃんは、関係性がめちゃめちゃあるもんね？潮：はい、大先輩です（笑）。平手：大先輩ではないと思いますけど……（笑）。遠山：どういう関係なのかは、紗理菜ちゃんから聞いたほうがいいのかな？潮：もともと、けやき坂46（以下、ひらがなけやき）という欅坂46さんのアンダーグループといいますか、妹グループのオーディションを私が受けて、一緒に活動させていただいていた時期がありました。遠山：……という説明をしているあいだ、紗理菜ちゃんは俺の顔しか見てないない（笑）。潮：緊張しちゃって（笑）。遠山：やっぱり緊張する関係？平手：まだ私とそんなに目が合ってない（笑）。潮：もう（共演できるのが）うれしくて！「こんな未来が待っているんだ！」と思って……。平手：いやいや、それはちょっと盛りすぎ（笑）。遠山：ハハハ（笑）！潮：でも、当時から本当に優しくて。それこそ、ひらがなけやきがリハーサルをしているときに、平手さんはすごくお忙しかったのですが、お仕事とお仕事の合間の少しの時間でも、わざわざ来てダンスを見てくださったり、実際にそこで踊ってくださったりして。遠山：えぇ！ 友梨奈ちゃんは覚えてる？平手：覚えてます、覚えてます。潮：私たちもたくさん学ばせていただきました。遠山：6月3日（水）にソロ初のアルバム『無表情な表情』をリリースしました。おめでとうございます！平手：ありがとうございます。遠山：そもそも、友梨奈ちゃんにとって“アルバム”というものはどういう認識ですか？平手：私は正直、CD（アルバム）をリリースするというのがグループで止まっちゃっていて。アルバムが出たらライブツアーをしていたじゃないですか。遠山：バンドの皆さんとかも基本そうだよね。平手：本当に「アルバムが出たら……」っていう、なんとなくルーティンみたいになっていたんですけど、今回それとは動き方が違うので、そこの違いを実感しています。遠山：アルバムという作品を作るなかで、「こういう作品になったらいいな」と考えながら作っていたのか、それとも、できた後に「こういうものになったな」という感じ？平手：皆さんと打ち合わせをしたり、「こういう楽曲の方向性がいいね」というのを話し合ってから、いろいろ動きました。遠山：僕は、ラストの「あざ」が特に好きで。これがアルバムの最後にあることで、聴いている人も希望をちゃんと抱いてアルバムを聴き終えられるなと思ったし、「最初から、この曲を最後にすることを決めていたのかな？」とか、「全部できあがった後『最後にこういう曲があったほうがいい』と思って作ったのかな？」とか、いろいろ思いながら聴いていたんだけど、この曲はどのタイミングで作ったの？平手：「あざ」は本当に最後です。遠山：やっぱりそうなんだ。なぜ、この曲を作ろうとなったの？平手：まず、アルバムのタイトルの話になって。今までの（リリースした）曲がバラエティ豊富すぎて。遠山：そうだよね。アッパーな曲調もあるし、かわいい曲もあるし、ちょっとグッとくる曲もあるし。平手：そうなんですよ。だから、「1つの方向性に絞るような言葉はちょっと違うね」ということで、このタイトルになったんですけど。遠山：『無表情な表情』ね。平手：はい。そのときに「いろいろなジャンル（の曲）をやりたい」という話もしました。今まで「あざ」みたいな雰囲気の曲はやってこなかったので、ちょっとトライしたいなと思って。次回6月13日（土）の放送は、櫻坂46・浅井恋乃未さんをゲストに迎えてお届けします。＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00～13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/番組公式X：@JA_CDJ