津田健次郎「中尾隆聖さんがばいきんまんの声を出した瞬間…」先輩ばかりの「アンパンマン」のアフレコ現場に大興奮！

声優・俳優の津田健次郎がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「津田健次郎 SPEA/KING」（毎週日曜 12:00～12:30）。声優として数々の人気アニメ作品、俳優としても話題のドラマ・映画に出演。今もっとも注目を集める才能・津田健次郎のパーソナルな一面が知れるレギュラーラジオ番組です。

6月7日（日）の放送では、津田がニャックル役で出演する映画『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』について語りました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「映画『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』への出演、おめでとうございます！（アンパンマン役の）戸田恵子さんや（ばいきんまん役の）中尾隆聖さんと一緒にアフレコされたのですか？ 大先輩とのアフレコはいかがでしたか？ 現場での様子などをお聞きしたいです」

◆「アンパンマン」作品に初出演！

津田：そうなんです。アンパンマンの劇場版にニャックルという役で出演させていただきます。アンパンマンに初出演ということで、僕は連続テレビ小説「あんぱん」（NHK）には出たのに、アニメには出ていないという、ちょっとしたコンプレックスを持っていたんですよ（笑）。そのコンプレックスが今回で解消されたということで、お声がけいただきまして本当にありがたいですね。

（共演する声優の）皆さんと一緒に、ずらっと並んで収録させていただいたんですけれど、ワクワクしましたね～！ めちゃめちゃ知っているお声が聞えてきて、「アンパンマンがいる！」とか「ドキンちゃん！ コキンちゃん！」「カレーパンマンだ！」「しょくぱんまんだ！」って思うんですよね（笑）。

もちろん（他の作品で）共演させていただいたり、お会いしている先輩がわりと多かったですけれども、僕は特にばいきんまんが好きなんですよ。「ばいきんまん、かわいい！」と思っていて。なので、中尾隆聖さんがばいきんまんの声を出した瞬間に「ばいきんまんだ!!」って（笑）。なんて夢のある現場なんだろうと……とても贅沢な時間を過ごさせていただきました。

とはいえ、やっぱり、ちょっと緊張するわけですよ。大先輩方ばかりだし、「いいお芝居をしなきゃ」なんて思ってしまうわけですけれども。もうそんなことは関係なく……すごく平和で穏やかな昼下がりでしたね。まさにアンパンマンの世界でした。

そして、今回の映画『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』が、いい話なんです！ もちろん、お子さま向けのアニメーションではあるんですよ。でも大人にも結構刺さるような、“考えさせられる何か”がとてもあるストーリーです。現場でも、皆さんと「いい話だね。すごく考えるよね」みたいなご意見をたくさん聞きました。

なので、お子さま、お孫さん、甥っ子さん、お友達……もうどなたでもいいのでね、子どもと一緒に大人の皆さんもぜひ観に行ってみてください。

＜番組概要＞

番組名：津田健次郎 SPEA/KING

放送日時：毎週日曜 12:00～12:30

パーソナリティ：津田健次郎

番組Webサイト：https://audee-membership.jp/tsuda-speaking/

番組公式X：@tsuda_speaking