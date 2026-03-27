「今日の俺、強火のスノ担だよね」――映画を1日で3本鑑賞した福田雄一監督が、Snow Manメンバー出演作への熱い感想をXに投稿。そのストレートな言葉に、佐久間大介本人も反応するなど、思わぬやり取りが注目を集めている。

福田雄一監督

「最高の1日だったなあ。遠足気分だった」

映画監督の福田雄一が3月10日、自身のXを更新し、その投稿にSnow Manの佐久間大介が反応。2,600超えのリポストを記録し、反響を呼んでいる。

この日、福田監督は「今日は昼に新宿に出て映画3本観た!! 人生最多!! 1日3本!!」と現在公開中の映画『スペシャルズ』と『ほどなく、お別れです』をプライベートで鑑賞したことを報告。

「楽しみにしてた」という映画『スペシャルズ』について「佐久間くんと中本(悠太)くんはずっとカッコいいし、(椎名)桔平さん、青柳(翔)さん、小沢(仁志)さんは、ズルいでしょ、あれは! 笑うに決まってんじゃん (石橋)蓮司さんも、ズルいよ! で、最後、あの流れからのまさかの泣くっていうさ!! 俺、男の友情とか激よわなんですよ!! あ、いかんいかん。公開間もないのに喋り過ぎてるな とにかくハッピーになれる映画なので、劇場で是非!!」と出演者の名前を挙げて絶賛した。

また、4月29日には自身の監督作品で、Snow Manの目黒蓮が主演を務める映画『SAKAMOTO DAYS』の公開を控えている福田監督。そんな目黒が出演する『ほどなく、お別れです』についても「ウチのスタッフが号泣したって言ってたんだけど、ハンカチとか持つ習慣がなく、ティッシュもないから、トイレでトイレットペーパーを多めにもらってポケットに入れて臨みました」と明かし、「ほっっんとに素晴らしい作品でした。お客さんみんな鼻ズルズルしながら観てた 何で泣いたかは言えんけど、あれは泣く」と涙を流したそう。

そして、映画鑑賞後、福田監督は電車で帰宅したそうで「最高の1日だったなあ。遠足気分だった」「つか、今日の俺、強火のスノ担だよね」とつづった。

この投稿に佐久間は、引用する形で反応。「福田監督ーーーーーーーー!!!!! 嬉しいです!!!!! 映画『SAKAMOTO DAYS』でうちの蓮がお世話になりました!!!! #映画スペシャルズ 観てもらえて嬉しいです 『SAKAMOTO DAYS』も楽しみ 主題歌『BANG!!』もよろしくお願いします」と喜びの声を上げていた。

ファンからは福田監督の投稿に、「最強の強火スノ担が現れた」「監督のSnow Man愛めちゃめちゃ伝わります!」という声が寄せられたほか、佐久間のリポストにも「“うちの蓮”とか愛しかない」と佐久間のメンバー愛についてのコメントも。

同ポストは3月27日現在、2,600リポスト、表示回数は56万回を超えるなど、大きな反響を呼んでいる。