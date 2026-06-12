髙木美帆「妹として『頑張れ！』と…」ミラノ・コルティナ五輪で気付いた姉・髙木菜那への思い

藤木直人、高見侑里がパーソナリティを務め、アスリートやスポーツに情熱を注ぐ人たちの挑戦、勝利にかける熱いビートに肉迫するTOKYO FMのラジオ番組「SPORTS BEAT supported by TOYOTA」（毎週土曜 10:00～10:50）。6月6日（土）の放送は、スピードスケート・オリンピックメダリストの髙木美帆さんが登場！ 本記事では、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック（以下、ミラノ・コルティナ大会）で解説を務めた姉・髙木菜那さんへの思いを語った模様をお届けします。

髙木美帆さんは、1994年生まれ、北海道出身。5歳からスケートを始め、2010年 冬季オリンピック・バンクーバー大会でスピードスケート史上最年少の15歳で日本代表に初選出。2014年のソチ大会では代表権を逃しますが、2018年の平昌大会では、女子チームパシュートで金メダル、1500mで銀メダル、1000mで銅メダルを獲得。2022年の北京大会では主将を務め、個人種目では初となる金メダル（1000m）を含む4つのメダルを獲得。ミラノ・コルティナ大会を含め通算10個のメダルを獲得し、2026年4月に現役を引退。そして、髙木さんの誕生日でもある5月22日、政府は国民栄誉賞を授与する方向で検討に入ったことを発表しました。

◆姉・髙木菜那さんへの思い

高見：ミラノ・コルティナ大会の前に、お姉さまの（髙木）菜那さんがこの番組に出演してくださって、会場で美帆さんを応援するお話などをお聞きしました。

藤木：今回、菜那さんは解説者としてオリンピックに携わっていましたが、大会前にその話を聞いたときはどう思いましたか？

髙木：何も思わなかったんです（笑）。

高見：フフフ（笑）。

髙木：というのも、国内の大会でも解説していたので、私のなかでは（オリンピックでも解説を）するものだと思っていて、そこに対してまったく疑っていなかったので。時間差で「そうだよね、オリンピックの解説をするってすごいことだよね」と感じたところはあるんですけど、姉自身から「オリンピックやスピードスケートを盛り上げたい」という気持ちをずっと感じていたので、スケーターというよりは、妹として「頑張れ！」という気持ちでいたことは覚えています。

ただ、アスリートとしては、姉の解説を聞くって少し気恥ずかしいところがあるので、今まであまりちゃんと聞いたことがないんですよ（笑）。

藤木・高見：ハハハ（笑）。

藤木：でも、実際に会場にお姉さまがいらっしゃるというのは、ちょっと心強い部分もあったのではないですか？

髙木：姉の存在というのは、私のなかですごく当たり前のことというか、身内、家族としてずっといるので、そこに対して強い安心を覚えたことはあまりなかったですけど、言われてみたら、確かに（無意識に）安心感を抱いているところはあったのかなとは思います。

それとはまた別に、姉が後から（ミラノに）入るというのは知っていたので、もし私が、オリンピック会場や選手村に入るのに必要なものなど、現地で過ごすうえで欠かせないアイテムを国内から忘れて行ったとしても、「どうにか持ってきてもらえるぞ」と（笑）。

でも、これには特別な理由があって、オリンピックのことを熟知していて、私の限られた情報のなかで、必要なものをピックアップして持ってきてもらえるのは、家族でも姉にしかできないことなんですよ。あと、私たち選手は準備期間が少ないなか、ちょっと早めに現地に入っていたので、そういうところで頼りにしていた部分はありました（笑）。

藤木：一番頼りになるのがそういうところなんですね（笑）。でも、同じ競技をやっていたからこその頼りの仕方かもしれないですね。

＜番組概要＞

番組名：SPORTS BEAT supported by TOYOTA

放送日時：毎週土曜 10:00～10:50

パーソナリティ：藤木直人、高見侑里

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/beat/

番組公式X：@SPORTSBEAT_TFM