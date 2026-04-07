子役の印象が強い鈴木福が、すっかり大人の姿に――福田雄一監督がXで公開した写真には、ビールジョッキを手に笑顔を見せる鈴木や本田望結の姿が収められ、「こんなに大きくなったんだ」と驚きと感慨の声が続出。時の流れを感じさせる一枚が、大きな反響を呼んでいる。

福田雄一監督、『コドモ警察』打ち上げ写真を公開 子役らの成長にしみじみ

福田雄一監督

2012年にドラマとして放送され、2013年3月に映画化もされた『コドモ警察』(TBS)。当時8歳だった俳優の鈴木福が連続ドラマ単独初主演を務めたほか、勝地涼や本田望結らも出演した。

同作の脚本・監督を務めた福田監督は、3月30日にXを更新。「福くんの20歳の誕生日に『お誕生日おめでとう! 福くんが20歳なんて感慨深いです!』ってLINEしたら『お酒飲めるようになったので、ご飯連れてってください!』って返ってきて。早く約束を遂行しないと! って思ってたんだけど、なかなかスケジュールが合わず、ようやく実現しました!!」と、2024年に20歳を迎えていた鈴木のお祝いを2年越しに行なったことを報告した。

続けて、「どうせなら『コドモ警察』の打ち上げにしようぜ! ってことで、本田望結ちゃんもお呼びして、そしたら勝地も仕事終わりで来てくれて 福くんの親友で、あのちゃんと福くんのドラマ『惡の華』にも出てる坂口くんも来てくれて、だいぶ盛り上がりました」とビールジョッキ片手にポーズを決める鈴木と本田の2ショットや、勝地や坂口碧も一緒に収まった1枚を公開した。

福田監督は、「もうずっと勝地と『福くんと望結ちゃんがお酒飲むとか～～～～』って、ニヤニヤしっぱなしですよ」と感慨深げにつづり、「福くんも望結ちゃんも坂口くんもお仕事ご一緒出来たらいいなあ」と締めくくった。

ファンからは「立派な大人になってって感慨深い」「ビール持ってるの信じられない」「時間の流れが早すぎて怖い」「お酒飲めるのびっくり」といったコメントが寄せられた。 同ポストは4月6日までに2,300リポスト、表示回数は1,100万回を超えるなど、大きな反響を呼んでいる。