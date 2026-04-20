工具を使い慣れていない人の中には、実は間違った使い方をしている人も多いのではないでしょうか。

ホームセンター「グッデイ」の公式YouTubeチャンネルで、木工からライフハックまで暮らしに役立つDIYの情報を発信している「グッデイDIY（@HomecenterGooDay）」が投稿した、「差し金」の正しい使い方をレクチャーするショート動画が注目を集めています。

差し金は直角・長さ・角度を測定し、線引きを行うためのL字型の金属製定規のことです。「妻手（短い辺）を引っ掛けて線を引く」「差し金の先端で寸法をとる」など、まず動画ではNGな使い方を紹介していきます。





意外とやりがちな差し金の間違い

次はいよいよ正しい使い方を説明。「長手（長い辺）を木材の縁にしっかり当てる」「中央がたわむ程度に軽く押さえる」「寸法は先端ではなく任意の目盛りから取る」のが正しい使い方なのだそう。







正しい使い方

さらには、線を引く時のコツも解説。鉛筆を寝かせることで、綺麗に線を引けるのだそう。知らなかった!

差し金は物差しでありながら、文房具の物差しとはまた違う使い方なので、間違って使うと誤差やゆがみが生じてしまうことも。他の工具の使い方も見直したくなる、知りたくなる動画でした。