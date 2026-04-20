現在、「マツケンまみれ遊園地」を開催中の八景島シーパラダイスのXアカウントに投稿されたある画像がいろんな意味で話題となっています。

プレジャーランドにて開催中の「マツケンまみれ遊園地」では、園内の各所にマツケンが出現。「ごこにいてもマツケン」「何をしてもマツケンサンバ」と銘打って、園内各所にマツケンが登場するという、まさに“南のカルナバル”状態となっています。

そんなプレジャーランドである夜に撮られた一枚がこちら……。

夕闇の中に浮かび上がるマツケンの顔。誰もいない遊園地で凛々しい笑顔を浮かべながらこちらを見つめるその顔にはどこか哀愁も感じられます。

Xに投稿されたこの一枚に、「上様!?」「なんで夜に撮ったんですか……」「ガビガビ音質のマツケンサンバ流れてそう」「何だそのおもしろ機関車は」「絶対ホラー映画にするべき」とフォロワーは騒然。いつもキンピカ衣装で私たちを明るく照らしてくれる‟上様”だけに、より不気味さを感じてしまいますね。

こちらの「マツケントレイン」は、園内を周遊するトレインに乗りながら、「マツケンサンバ」を何十回も聞かされるという狂気の体験ができるアトラクションとなっています。気になった方はぜひ、八景島シーパラダイスを訪れてみてください。

なお、「マツケンまみれ遊園地」の開催は、5月7日までとなっています。