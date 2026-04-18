野生の鹿が自由に歩き、人とすぐそばで共に過ごすことができる稀有な場所、奈良公園。そんな春の奈良で撮影された驚きの映像が、SNSで大きな反響を呼んでいます。

奈良公園の春。

雨の降る桜の下で、鹿さんがむしゃむしゃ。

ひらひらと舞う花びらと、のんびりした時間。

人も鹿も一緒に春を楽しむ、奈良らしい風景です。

🦌🌸 奈良公園

(@take.creatorより引用)

この動画の投稿主は、奈良の“美しさ”と“かっこよさ”を映像で発信しているinstagramユーザー「Takenori Murakami(@take.creator)」さん。撮影場所は、雨が降る早朝6時頃の奈良公園です。

しっとりと白く霞む桜の下で、1頭の鹿が後ろ足で立ち上がり、首をぐっと枝のほうへと伸ばすと……

高い位置に咲く桜を直接くわえ、豪快に頬張ります。枝がしなると無数の花びらが舞い落ち、まるで桜のシャワーのように鹿の体を包み込みました。

周りの鹿たちが落ちた桜を食べる中、この鹿は枝から直接花を食べることに夢中な様子。

鹿は再び立ち上がり、枝に首を伸ばしてもう一口。

鹿の豪快な動きと、朝の静けさ。その対比がどこか現実離れした美しさを生み、なんとも神秘的で美しい映像となっています……!!

この動画は大きな反響を呼び、再生回数526万回以上、40.6万件のいいねを記録(4月17日時点)。「綺麗な世界 凄い瞬間撮ってますね」「夢のように儚く美しいですね」「奈良鹿は神の使い、桜と戯れてとても素敵で神秘的な美しい世界ですね」「桜のシャワーが素晴らしくてずっと観ていられますね」「Wow Sooo beautiful」「夢の世界に迷い込んだような…あまりに素敵すぎます」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

素晴らしい瞬間を捉えたこの映像について、投稿主のMurakamiさんにより詳しい話をお聞きしました。

── 撮影時に難しかったことや、こだわったポイントなどお聞かせいただけますか?

雨の中での撮影だったため、機材が濡れないよう配慮しながらの撮影となり、特にレンズ交換には気を使いました。

また、自分の作品では「非日常感」を大切にしており、普段なかなか目にしないタイミングや瞬間を狙って撮影しています。

今回は、雨だからこそ生まれる静けさや、しっとりとした空気感が伝わるよう意識しました。

── 撮影時の鹿の様子や、実際に見たご感想をお聞かせいただけますか?

雨が降る早朝にもかかわらず、多くの鹿たちが落ちた桜の花びらを食べていました。中でも印象的だったのは、大きな雄鹿が立ち上がり、桜の花を直接食べていた瞬間です。

これまでにも桜を食べる様子は見たことがありましたが、何度も立ち上がって食べる姿を見るのは初めてで、とても印象に残っています。

他にも多くのシーンを撮影しましたが、その中でも特に心が動いた瞬間を今回の動画として投稿しました。

── 今回の投稿を撮影したきっかけや背景について教えてください。

今回の投稿は、奈良の自然や四季の魅力を、海外の方にも伝えたいという思いで撮影しています。今後は観光地や地域の魅力を発信するPRや、インバウンド向けの映像制作にも力を入れていきたいと考えております。

Murakamiさんのアカウントではこの他にも奈良の魅力あふれる映像を沢山見ることができますので、ぜひチェックしてみてくださいね♪