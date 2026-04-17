1974年に作家・なかえよしを、画家・上野紀子夫妻によって誕生したロングセラー絵本「ねずみくんのチョッキ」が、4月よりアニメとしてNHK Eテレにて放送されています。

そんな「ねずみくんのチョッキ」、4月16日に公式Xが投稿した「アフレコ現場」が大きな話題になっています。

「アフレコ現場です」というコメントともに投稿された台本の写真、ねずみくん、ねみちゃん、ぞうさんと、キャラクターが並んでいますが、注目したいのは「出演者名」。「津田健次郎」「能登麻美子」「津田健次郎」「津田健次郎」……そう、アニメ「ねずみくんのチョッキ」の声は、声優の津田健次郎さんと能登麻美子さんのお二人だけですべてのキャラクターを担当されているそう。

豪華すぎる並びに、「笑っちゃうし、お二人とも2文字・3文字のお名前なので並び具合も気持ち良い」「なんだこれは(なんだこれは)」「イケボのねずみくん」とファンからは困惑の声が続々。また、並び方の順番を見て、2006年頃にインターネットで流行った歌手・太郎さんの楽曲「男女」を思い出す方もいるようで、「男女男男女男女だ……」という感想も寄せられています。

TVアニメ「ねずみくんのチョッキ」は、NHK Eテレにて毎週土曜朝9:30より放送されています。