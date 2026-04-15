劇場版名探偵コナン公式Xアカウント(@conan_movie)は、4月14日、「NEXT HIGHWAY'S HINT」として一枚の画像をポストした。現在公開中の最新作『劇場版 名探偵コナン ハイウェイの堕天使』に関連したヒントのようだが、見覚えのあるシルエットにSNSでは反響が寄せられている。

「NEXT HIGHWAY'S HINT」というワードに添えられたシルエットは、左手を腰に当て、右手を差し出しているポーズ。

シルエットだけでもわかる、お笑いコンビ・ダイアン津田の「ゴイゴイスー」のポーズに、ファンからは「シルエットの意味なくて面白い」「ネクストコナンズヒント 長袖」と多くの反響が寄せられている。

なお、ダイアン津田といえば、TBS系『水曜日のダウンタウン』のコーナー「名探偵津田」シリーズでの発言「長袖をください」が2025年の流行語大賞にノミネート。「名探偵コナン×名探偵津田か」「名探偵繋がりが すげーな水ダウここまで来たか」「たまたま旅行に来ていたみなみかわ一家と遭遇しそう」と同番組を連想するファンも続出。局を超えた名探偵同士のコラボが実現するのか、続報に期待したい。