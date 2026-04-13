京王電鉄は13日、アニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』とのコラボレーション企画を5月1～17日に実施すると発表した。これに合わせ、井の頭線の1000系1編成にオリジナルヘッドマークとラッピングを施した「ミルサブトレイン」を5月4～15日に運行する。

京王電鉄とアニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』とのコラボ企画が開催される

期間中、京王線・井の頭線の新宿駅、桜上水駅、府中駅、渋谷駅、吉祥寺駅に設けたラリースポット(等身大キャラクターパネルを設置)を巡るデジタルスタンプラリーを実施。各スポットに掲出した2次元コードを読み取ることで、スタンプを取得できる。全5カ所を巡るとスマートフォン用オリジナル壁紙がもらえるほか、抽選でパスケースが当たる企画も行う。

「銀河特急 ミルキー☆サブウェイ×京王電鉄 京王線・井の頭線一日乗車券」も5月1日に発売。オリジナル台紙付きで、発売額は1,500円。利用できる期間は8月31日までとされ、期間内の利用開始当日に限り京王線・井の頭線が全線乗り放題となる。

スタンプラリーのスポットに設置されるキャラクターパネル一例

京王線・井の頭線一日乗車券

トレーディング駅名看板風プレートチャーム

「ヘッドマーク風 BIG缶バッジ」

『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』の公式イラストおよび鉄道会社の制服風ミニキャライラストを使用したオリジナルグッズや「銀河特急 ミルキー☆サブウェイ×京王電鉄 京王線・井の頭線一日乗車券」など販売する「POP-UP SHOP」を渋谷駅改札外で展開。5月1～6日と5月9～10日の計8日間、各日10～18時に営業し、トレーディング駅名看板風プレートチャーム(単品900円、BOX7,200円)、ヘッドマーク風の缶バッジ(1,500円)、名シーンアクリルスタンド(2,000円)などそろえる。これらの商品はオンライン通販でも販売される。