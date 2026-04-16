「2,000万円ぐらいのものを全部持ってかれて……」タレントのはるな愛が、過去の詐欺被害や窃盗被害について明かした――。

はるな愛

「うちの管理物件で誰も入れないマンションがある」

12日に更新されたYouTubeチャンネル『千原ジュニアYouTube』にゲスト出演したはるな。自身の半生を振り返り、「いろんな人に出会ったから、嫌なこともいっぱい。だまされたこともいっぱいあった」と吐露。若いころに交際していた“超お金持ち”について、「最高級のシャンパンとキャビアとか。エルメスとか行っても、“全部ちょうだい”みたいな人やった」と話し、「私もやっと幸せをつかんだ! と思って。やっと、こんな幸せが来たんや。苦労したしと思ってた」と当時の心境を語った。

しかし、あるとき、はるなが代表取締役の会社が存在することを知り、さらに、1億円を借り入れていることも発覚。役員に交際相手の名前があったため、すぐさま弁護士に相談すると、「内容証明を送るので、届くまで普通にデートしてください」と言われたため、「ご飯のときも、“絶対、これも俺の金や”と思いながら。ニコッとしながら、普通にしてたの」と回想。その後、交際相手とは連絡を断ったが、「被害に遭われた人が何人かいて。ニューハーフ専門の詐欺みたいな人やった」と打ち明けた。

また、「その人に買ってもらった指輪とか、高級なものがいっぱいあった」というはるな。セキュリティが高いマンションに引っ越そうと思い、不動産屋に行くと、たまたま中学時代の同級生と再会。「うちの管理物件でカードキーで誰も入れないマンションがある」と言われ、物件を紹介されたという。ところが、入居して1カ月後に、空き巣に入られ、「2,000万円ぐらいのものを全部持ってかれて……。警察来て、指紋も取ったけど、“このキーは開かないからプロだと思う”って」と苦々しく振り返った。

さらに、はるなは、「泥棒に入ったって言おうと思って。同級生に電話したら、辞めてんの。いなくなってんの。ええっ!? と思って。“急に辞めて居場所がわからない”って言われて。絶対そうやん!」と暴露。結局、真犯人は見つからなかったが、中学の同窓会で、「偽札を作って捕まって、今刑務所にいる」と聞き、「私が指輪を持ってるのも知ってる、会社にあるカードキーで開けられる、(はるなが)いないときも知ってる……。絶対アイツや! って全部つながったの」と苦笑いで話していた。