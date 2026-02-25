友近、演技が「上手」だと思った芸人とは　はるな愛の半生を描いたNetflix映画『This is I』で見せた好演を絶賛

お笑い芸人の友近が、YouTubeチャンネル『Netflix Japan』で公開された動画に出演。Netflix映画『This is I』(Netflix独占配信中)で、主人公・アイの父親役を演じた千原せいじ(千原兄弟)の演技を絶賛した。

友近

「せいじさんは根本に優しさがありますもんね」

ゴリエが「木村多江さんに何か言うの? 『お母さんこうだったから、こう演じて』みたいな」と尋ねると、はるな愛は「多江さんに初めて会ったとき、『お母さんの雰囲気を聞かせてください』という時間があって」と明かし、「お母さんと向き合った自分の性のことについても、いろいろ感じたことを話したんですけど、焼肉屋さんのシーンの(撮影の)ときに、お母さんが現場に来てて」と回想。

そして、「お母さんが『多江さんにやって(演じて)もらえるのうれしい』と言って、『私の人生もっと波瀾万丈だから、私の映画撮ってほしい』とか帰りに言ってて(笑)」というエピソードも披露し、笑いを誘った。

また、ゴリエが「せいじさんにも言うの? 『こういうふうな父親でした』とか」と質問すると、はるなは「私がカミングアウトするシーンなんか、お父さん以上にちゃんと受け止めてくれた。子どもに向き合ってくれて、『分かった』っていう表情は、お父さんよりも理解してくれたと思って」と説明。

すると、この話を聞いた友近は「せいじさん上手ですよね」と絶賛し、「本当にうわあと(感動した)。わぁっと言いますけど、せいじさんは根本に優しさがありますもんね」としみじみと語っていた。