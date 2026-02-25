お笑いコンビ・ガレッジセールのゴリ扮するゴリエが、YouTubeチャンネル『Netflix Japan』で公開された動画に出演。Netflix映画『This is I』(Netflix独占配信中)を観て、ゴリがはるな愛に花をあげたくなった理由を語った。

ガレッジセールのゴリ

ゴリがはるな愛に花を手渡した理由

はるな愛の半生を描いたNetflix映画『This is I』を、ゴリエが「素晴らしい」と絶賛すると、はるなは「さっき、ゴリさんから『(映画が)すごく良かった』ってこの花をもらったんですよ」と1本の赤い花を見せながら、「(ゴリさんが)『花を買うことはあんまりないけど、すごい良かったから』って、花をもらったとき、私、泣いちゃって……」と打ち明ける。

すると、ゴリエは「ゴリくんって、こんなことできる子じゃない」と前置きした上で、「できる子じゃないんだけど、『This is I』を観て……どれくらい内容をしゃべっていいか分からないけど、商店街のシーンがあるじゃない? 初めてワンピースを着て、やっと理想の姿になれたとき。踊って素敵なシーンだけど、泣いちゃったの。『良かったね』って。『やっとなれて良かったね』と思ったから」と、映画で印象的だったシーンを回想。

そして、「愛ちゃんを昔から知ってるけど、こういう花を渡してあげたいと思ったのよ。自分がこんなことできると思わなかった」と説明すると、友近も「この作品を観たあとに、確かにそういう感情が湧くの分かります」と深くうなずいていた。