お笑いコンビ・ガレッジセールのゴリ扮するゴリエが、YouTubeチャンネル『Netflix Japan』で公開された動画に出演。Netflix映画『This is I』(Netflix独占配信中)を観て、ゴリがはるな愛に花をあげたくなった理由を語った。

ゴリがはるな愛に花を手渡した理由

はるな愛の半生を描いたNetflix映画『This is I』を、ゴリエが「素晴らしい」と絶賛すると、はるなは「さっき、ゴリさんから『(映画が)すごく良かった』ってこの花をもらったんですよ」と1本の赤い花を見せながら、「(ゴリさんが)『花を買うことはあんまりないけど、すごい良かったから』って、花をもらったとき、私、泣いちゃって……」と打ち明ける。

すると、ゴリエは「ゴリくんって、こんなことできる子じゃない」と前置きした上で、「できる子じゃないんだけど、『This is I』を観て……どれくらい内容をしゃべっていいか分からないけど、商店街のシーンがあるじゃない? 初めてワンピースを着て、やっと理想の姿になれたとき。踊って素敵なシーンだけど、泣いちゃったの。『良かったね』って。『やっとなれて良かったね』と思ったから」と、映画で印象的だったシーンを回想。

そして、「愛ちゃんを昔から知ってるけど、こういう花を渡してあげたいと思ったのよ。自分がこんなことできると思わなかった」と説明すると、友近も「この作品を観たあとに、確かにそういう感情が湧くの分かります」と深くうなずいていた。

2007年、エアあややの口パクモノマネで一世を風靡した、はるな愛。世間の冷たい視線に苦しみながらも「アイドルになりたい!」という夢を手放さなかったひとりの少年・ケンジの運命を変えたのは、一人の医師・和田耕治との出会いだった。Netflix映画『This is I(ディス イズ アイ)』では、二人の生き方を記した本、はるな愛『素晴らしき、この人生』(講談社)、和田耕治・深町公美子『ペニスカッター：性同一性障害を救った医師の物語』(方丈社)を参考に、当時の日本ではタブーとされていた性別適合手術のリアル、そして2人の命さえ預け合う信頼関係と強い絆が、80〜90年代を彩ったヒットソングと心躍る軽やかなダンスと共にカラフルに描かれる。

