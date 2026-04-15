「どのピッチャーを計算しても無理」お笑いタレントの明石家さんまが、読売ジャイアンツ・田中将大投手の“すごさ”を熱弁した――。

田中将大

「もうこれからは200勝できる投手は出てこない」

1日に行われた中日ドラゴンズ戦で勝利し、日米通算201勝目をあげた田中。4日のMBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00～23:30)で、さんまは、「200勝を最後に成したピッチャーになると思うねん。もうこれからは、どう計算しても200勝できる投手は出てこれない」と推測。「今やったら、ローテーションがハッキリしてるし。年間15勝やったらすごいやろ? 10勝しても、20年かかんねんやから無理やねん。マーくんぐらい投げなきゃ」とその理由を語った。

田中投手の201勝は、野茂英雄と並ぶ歴代3位となり、2位は黒田博樹の203勝、1位はダルビッシュ有の208勝。さんまは、大谷翔平の名前を挙げつつ、「どのピッチャーを計算しても、無理無理」とキッパリ語り、田中について、「ヤンキースで6年連続2ケタ勝利あげとるからな。すごいねん」と尊敬の念。「(田中の妻)里田まいちゃんと一緒にご飯食べさせていただいたりしてるから、近く感じてしまうねんけど……。すごい人やねん」と改めてその功績を称えた。

また、田中とプライベートでも交流があるさんまは、「俺はマーくんのいっぱいもらってる」と明かし、「向こうからくれるから。俺が宝物にしてるのは、ヤンキー・スタジアムによく観に行くねんけど。ヤンキースの選手にしか配られないTシャツとか、チームの人しか被らない帽子とか、いっぱい家にある」と自慢げ。田中の“すごさ”を熱弁しつう、最後はアシスタント陣に、「俺も結構すごい人やで? お前らも、もうちょっと俺をマーくん的に扱ってほしい」とジョーク交じりにぼやいていた。