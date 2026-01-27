元プロ野球選手で野球解説者の高木豊氏が、YouTubeチャンネル『高木 豊 Takagi Yutaka』で公開された動画に出演。則本昂大の巨人加入が、田中将大にどのような影響を及ぼすかを予想した。

田中将大

則本昂大の加入で田中将大は…

この動画では、楽天から則本昂大、日本ハムから松本剛が新加入したことが、巨人のほかの選手たちにどのような影響を及ぼすかを高木氏が語る企画を実施。

その中で、森藤恵美が「たとえば昨年には田中将大投手が新加入して、今年は則本投手が来る。本当だったら、前田健太投手もジャイアンツは獲ろうとしていた。その先発陣の年齢的なものがちょっと上がってきていて」と水を向けると、高木氏は「野球は年齢でやるわけじゃないからね。数字を上げてくれたらそれなりの戦力として見るからさ」と持論を展開する。

その上で、高木氏は「だから田中将大というのは戦力としては見づらいよね。200勝があったからチャンスを与えていた」と言い、「だけど、その田中将大に与えるチャンスを則本が奪うという形になるよね。たぶん」と予想していた。