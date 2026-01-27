元プロ野球選手で野球解説者の高木豊氏が、YouTubeチャンネル『高木 豊 Takagi Yutaka』で公開された動画に出演。則本昂大の巨人加入が、田中将大にどのような影響を及ぼすかを予想した。
則本昂大の加入で田中将大は…
この動画では、楽天から則本昂大、日本ハムから松本剛が新加入したことが、巨人のほかの選手たちにどのような影響を及ぼすかを高木氏が語る企画を実施。
その中で、森藤恵美が「たとえば昨年には田中将大投手が新加入して、今年は則本投手が来る。本当だったら、前田健太投手もジャイアンツは獲ろうとしていた。その先発陣の年齢的なものがちょっと上がってきていて」と水を向けると、高木氏は「野球は年齢でやるわけじゃないからね。数字を上げてくれたらそれなりの戦力として見るからさ」と持論を展開する。
その上で、高木氏は「だから田中将大というのは戦力としては見づらいよね。200勝があったからチャンスを与えていた」と言い、「だけど、その田中将大に与えるチャンスを則本が奪うという形になるよね。たぶん」と予想していた。
【編集部MEMO】
横浜大洋ホエールズ、横浜ベイスターズ、日本ハムファイターズなどで活躍した高木豊氏。1985年、当時の監督である近藤貞雄さんの発案で、加藤博一さん、屋鋪要氏、高木氏というチームの俊足打者が1番、2番、3番と並ぶ「スーパーカートリオ」を結成したことでも知られる。現役引退後は、アテネオリンピック日本代表内野守備・走塁コーチや横浜DeNAベイスターズのヘッドコーチなどを務めた。YouTubeチャンネル『高木豊 Takagi Yutaka』では、野球界ニュースの解説やゲストを招いた対談動画が公開されており、ダルビッシュ有がゲストとして登場した動画「【遂に登場!!】ダルビッシュ有が見た『大谷翔平』と『佐々木朗希』の可能性とダルビッシュの“人間力”」は300万回を超える再生数を記録している。