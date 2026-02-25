楽天の前田健太が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画に出演。88年世代で“一番気が合う”選手の名前を挙げた。

「2人だけにしかない空間があった」

レッド吉田から「同学年の88年世代で一番気が合う選手は? 1人だけ教えてください!」という質問をされ、前田は「うわあ、1人だけって言われると難しいな……」と悩みながらも、「1人だけか。でも、勇人かな。坂本勇人」と、巨人の坂本勇人の名前を挙げた。

前田は「みんな仲いいんで、1人だけ選ぶのはすごい難しいんですけど」と前置きしつつ、その理由について、「18歳で一緒にプロ入って、お互い2年目から1軍に定着し始めて。たぶん僕が一番対戦したのって坂本勇人選手なんですよ、プロ野球人生で」と説明した。

さらに、「なので、結構野球の話とかもするし、プライベートの話もするんですけど、ピッチャーとバッターなんで結構駆け引きが行われるし、2人だけの空間みたいなのもあるんですよね」というふうに、ライバル関係だからこそ築かれた特別な距離感を表現。

そして、「それがあるのは勇人だけかなって。2人だけにしかない空間があったなと僕は思ってます」としみじみと語っていた。