元プロ野球選手で野球解説者の高木豊氏が、YouTubeチャンネル『高木 豊 Takagi Yutaka』で22日に公開された動画に出演。巨人の田中将大について語った。

田中将大に「いま思い出してほしい」こと

高木氏は「(マー君と)野村(克也)さんとの対談を(アメリカと)つないでやった番組があったんだよ」と切り出し、「野村さんが『マー君、困ったときはアウトローだろ。アウトローにしっかり投げ切れれば、抑えられる』っていう感じのことを言ったんだけど、それをマー君が否定したの。『こっち(メジャー)では、そのボールでも放り込まれてしまうくらいのパワーのあるバッターがいるんだ。だから、それはそうじゃない。ボールを動かしたり』というようなコメントだったんだよね」と回想。

さらに、高木氏は「マー君が現地で経験してのことを言ってたんだろうけど。でも、それが日本に来た時に通用するかというと、日本の野球は日本の野球であるよね」と続け、「いくら(ボールを)動かしたって、ベース板の上にのっかってるボールって、日本のバッターはパワーはなくても優秀だから、それに対応してくるんだよね。昨日のホームランなんて、まさしくそうでさ。シンカー気味のボールを投げてるんだけど、上林に先っぽに引っかけられて、放り込まれた。石井には、スライダーが低めにきてるんだけど、それを放り込まれた」と指摘した。

そして、高木氏は「ベース板にのっかってるボールっていうのは、ある程度簡単に打てるという。今のマー君だったらね。やっぱりスピードがあまりない。それに伴って、キレもそんなにない」と自身の印象を明かした上で、「だから、いま思い出してほしいのは、野村監督が言ってたこと。やっぱりアウトローということを大切にしたら、勝てないピッチャーではないと、俺は思う」と提言していた。

なお、田中は桑田真澄2軍監督の助言も受けて、「本物のアウトロー」を意識した練習に取り組み、2軍戦で実践していた。