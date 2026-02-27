楽天の前田健太が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画に出演。同学年である田中将大との関係性について語った。

田中将大との関係性「投げ合ったことも実は1回もなくて」

レッド吉田から「同学年の88年世代で一番気が合う選手は? 1人だけ教えてください!」という質問を受けた前田は、坂本勇人の名前を挙げ、1軍に定着し始めた時期が近く、対戦も多かったことを理由に挙げ、野手と投手という立場の違いもあり、独特の距離感があると話した。

その流れで、上重聡から「逆にマーくんは同じピッチャーじゃないですか。その辺の距離感ってどうなんですか?」と質問が飛ぶ。

これに対し前田は「将大は、僕たちの世代でずっと引っ張ってきてくれた選手でもあるし、僕もリスペクトを持ってるんで」「どっちかというとリスペクト感が強いですね」「背中を追いかけてきた存在だな、みたいな」と、田中への敬意を強調した。

さらに、メジャーリーグ時代の交流について問われると、「でも西と東で。昔のルールだと4年に1回ぐらいしか当たらないんですよね。今は毎年当たるようになってるんですけど」と説明。

続けて、「なので将大と対戦できたのって1回だけしかなくて、投げ合ったことも実は1回もなくて」「プロ野球人生で1回もないんですよ」と明かし、日本球界とメジャーを通じて一度も投げ合ったことがないと語った。

その上で、「だから、これから先もしかしたら投げ合えるかもしれないんですけど、最後やっぱり1回ぐらいね、お互い投げ合ってみたいですよね」と今後への期待を口にし、「ずっと(タイミングが)合わないんですよね。僕がセ・リーグの時、彼はパ・リーグだし、メジャーでもリーグが違うしっていうのでずっと(タイミングが)合ってこなかった。まあ、それもそれでなんか運命なのかなっていう」というふうに特別な関係性を表現していた。