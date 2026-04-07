サニーサイドアップが手掛けるHappyくじから4月17日、PIXARキャラクターたちが大集合した「Happyくじ PIXAR 2026」がセブン‐イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウンにて発売される。

第3弾となる今回は、PIXARくじ初となるTシャツがB賞に登場。ワンポイントのPIXARロゴのデザインとなっている。またLast賞には、『モンスターズ・インク』のポスターを立体化したポスターフィギュアを用意。ほかにも、ピクサーキャラクターの印象的な表情を再現したF賞「フェイスマグネット」や、トップにフィギュアがついたG賞「フィギュアカードホルダー」など、ピクサーの世界観が詰まったグッズをラインアップしている。

賞品ラインナップ

■A賞「スペシャルシーンフィギュア『リメンバー・ミー』」(全1種)

■B賞「シーンフィギュア『トイ・ストーリー3』」(全1種)

■C賞「Tシャツ」(全1種)

■D賞「シーンフィギュア『ウォーリー』」(全1種)

■E賞「シーンフィギュア『マイ・エレメント』」(全1種)

■F賞「フェイスマグネット」(全4種)

■G賞「フィギュアカードホルダー」(全4種)

■H賞「キャンバスボード」(全3種)

■I賞「ポストカードブック」(全5種)

■J賞「キーホルダーコレクション」(全8種)

■K賞「フラットポーチ」(全7種)

■L賞「ピクサーカードコレクション」(全9種)

■Last賞「『モンスターズ・インク』ポスターフィギュア」(全1種)

(c)Disney/Pixar