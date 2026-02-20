春の訪れとともに、もうすぐ入園シーズンがやってきます。かわいい帽子や名札、園服に身を包んだ子どもたちを見ると、癒されますよね。そこで、サンキューマートから新たな提案です。“推し”の入園準備を始めてみませんか?

【推し、入園しました📛】

サンキューマートの新作推し活グッズ、

テーマは「推しとわくわくようちえん」🎈🌈

着せるだけで幼稚園児になっちゃう「ぬい服」や

「ぬいぐるみ用バス」など14アイテムが登場⭐

🛒WEB先行予約:2/20(金)12:00～

🛒店頭販売:3月中旬～入荷順次

(@thankyoumartより引用)

こちらが、推しを園児に変身させることができちゃう推し活グッズ「推しとわくわくようちえん」シリーズです。どのアイテムもかわいい!!

推しぬいに園服を着せて、黄色い帽子をかぶせれば即入園。ノートやネームタグなど登園準備ができたら、園バスに乗ってようちえんへGO! いつでも登園できちゃいますね。

SNSで紹介されると、「お洋服可愛い♡ まちゅぬいに着せたい」「ひよこのぬい服と帽子買う!」「このバス良いですね うちの子達何人乗れるかな?」「え〜〜〜誠也くんに着せたいしバスに乗せたい」「……ほしい。 推しくん幼稚園児にして遊びたい」「爆速でお迎えに行きますεε=(((((ﾉ･ω･)ﾉ」と話題に。入手前から、推しを入園させる妄想でぬい活界隈は大盛り上がりです!!笑

いずれも価格は税別390円。3月中旬より店頭にて販売されるのですが、現在、WEB先行予約が行われています。推しを確実に入園させたい方は、今すぐ予約した方がいいかも。気になる方は、チェックしてみてくださいね。