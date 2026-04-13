4月14日より、ダイソーに「ちいかわ」デザインのステーショナリーやポーチなど全28アイテムが登場します。

DAISO限定デザインは、パステルカラーを基調に、ちいかわたちの日常を描いたコレクション。シールや消しゴムなどの文具、アクリルキーホルダーや缶バッジ、チャック袋やおかずカップなど、日常生活のさまざまなシーンで使えるアイテムを展開します。

この発表にSNSでは、「まってたぁぁあ!」「DAISOで発売してくれるのうれしい!」「ついにダイソーで!!」「春って感じなデザインがいいね」「頼むから強気な在庫確保お願いします、、」と、喜びと不安混じりな声が寄せられていました。

ダイソー店舗での発売は4月14日。ダイソーネットストアでも4月中に取り扱い開始予定とのことなので、近くに店舗がない方はネットでも購入ができます。

(C)nagano