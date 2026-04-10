「めっちゃカッコよかった」「あまりにも素敵で……」お笑いタレントの有吉弘行が、嵐のラストライブツアーでの出来事を明かした――。

有吉弘行

熱狂するファンの姿に「グッと来ちゃってさ」

現在開催中のラストライブツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026 “We are ARASHI”」をもって、グループ活動を終了する嵐。有吉は、5日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)で、「嵐のコンサートを観させていただきました」と報告。東京ドーム公演に招待されたそうで、「よかったなぁ……」としみじみつぶやき、「やっぱり笑顔でお別れしましょうっていうのも、当人たちは当然あるだろうから。いいものを観させてもらったと思います」と感慨深げに語った。

また、有吉は、嵐のファンについても言及。熱狂するファンの姿に、「この人たちはこれだけ一生懸命応援してるのに。この人たちは、もうこれを観れないのかと思うと。なんか悲しくなっちゃって……。グッと来ちゃってさ」と感じるものがあったようで、「当然、俺ももう観れないんだけど。仕事仲間で、たまたま観させてもらったけどさ。ファンクラブに入って応援してる人たちが、もうこれ観れなくなんのかと思ったら……」と胸中を吐露する場面も。

さらに、「誰が来てたって、あんまり言うことじゃないと思うんで」としつつ、俳優の佐藤浩市が来場していたと明かした有吉。佐藤は、コンサートが終わると、「いやぁ、日本のエンタメもここまで来たか」とつぶやいていたそうで、「しびれました。この人、坂本龍馬かなって(笑)。めっちゃカッコよかった。俺、あんなカッコいいセリフは、ドラマ以外ではじめて聞いて驚いてしまったよ」と感嘆。最後は、「勝手にすみません。お名前を出してしまって。ちょっとあまりにも素敵で……」と釈明して締めくくっていた。