REVISIOが発表したテレビ画面注視データ「注目度」の週間番組ランキング(3月30日～4月5日)。新年度最初の1週間はNHK番組の強さが際立った。

個人全体ではトップ10のうち8番組をNHKが占め、ドラマ、ドキュメンタリー、ニュースまで幅広いジャンルで存在感を発揮。一方、コア視聴層では『それSnow Manにやらせて下さいSP』が首位を獲得し、『名探偵コナン 緋色の弾丸』『オールスター感謝祭’26春』『千鳥の鬼レンチャン』など大型特番が並ぶ結果となった。 | photo_center |I@001.jpg,個人全体トップ『豊臣兄弟！』に出演する池松壮亮、仲野太賀(左から)|

民放勢では『アド街』『夜ふかし』が健闘

新年度が幕を開けたこの週は、個人全体のトップ10にNHK番組が8枠を占める結果となった。ドラマからドキュメンタリー、ニュースに至るまで幅広いジャンルで公共放送が上位を独占し、民放勢はテレビ東京『出没!アド街ック天国』が3位、日本テレビ『月曜から夜ふかし』が10位と、2番組にとどまっている。

一方、コア視聴層では映画や大型特番の存在感が際立つ。4月10日公開の劇場版最新作『ハイウェイの堕天使』に先駆けて4週連続で編成された金曜ロードショー『名探偵コナン 緋色の弾丸』(日本テレビ)がコア5位に入り、約5時間半の生放送で展開された『オールスター感謝祭’26春』(TBS)もコア7位にランクインした。

『オールスター感謝祭'26春』の「赤坂5丁目ミニマラソン」では冬季五輪のフィギュア解説で話題を集めた高橋成美や、B＆ZAIの菅田琳寧ら歴代優勝経験者に加え、BUDDiiS・私立恵比寿中学・NMB48といったアイドル勢、森脇健児ら常連組も顔をそろえ、改編期にふさわしい豪華なレースとなった。

コア視聴層ランキング

個人全体ランキング

「それスノありがとう大号泣」

『それSnow Manにやらせて下さいSP』(TBS)は、コア視聴層の注目度64.5％で1位。今回の目玉は番組史上初の海外収録となった「ダンスノ完コピレボリューション in 韓国」だ。Snow Man、7人組ガールズグループのHANA、LDH選抜の3チームが「Zoo」「ROSE」、嵐の「Step and Go」の3曲で三つ巴の完コピダンス対決を繰り広げ、日韓合わせて総勢200人のスタッフが集結した大規模な収録となっている。

さらに、BTSのVとJung Kookが“ご本人ゲスト”として登場し、宮舘涼太らと「Dynamite」でコラボダンスを披露。ラウールはBTSの新曲「2.0」で日本のテレビ初となるパフォーマンスにも挑戦している。BTSに憧れて音楽の道を志したHANAのMAHINAが2人を前に涙し、メンバーのJISOOが「新人賞を獲った時もこんなに泣かなかったのに」とコメントする一幕もあった。

スタジオでは日本語で積極的にコミュニケーションを取る2人の姿も印象的で、世界的スターの素顔が垣間見える貴重なひとときとなっている。

X(Twitter)では「それスノ神回すぎた」「BTSもHANAもレベル違いで鳥肌止まらんかった」「それスノありがとう大号泣」といった声が相次ぎ、グループの垣根を越えた共演の反響の大きさがうかがえる。