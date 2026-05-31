俳優の倉悠貴が28日、都内で行われたドラマ『ある日彼女のパンティーが、』(NHK総合 5月31日23:00～23:45)の完成会見に山下美月、演出の村田有里氏とともに登場した。

倉悠貴

「日常の些細な幸せや愛おしさを感じさせてくれる脚本だった」

本作は、日本放送作家協会とNHKが共催する「第49回創作テレビドラマ大賞」で応募総数1,056作品から大賞に選ばれた加藤予備氏の作品を映像化。まっすぐすぎて周りから一風変わった人に見られる主人公の想太(倉)と、漫画家を目指す妻・優衣(山下)の、ささやかな日常を生きる夫婦の物語で、優衣のパンティーをめぐるひょんなできごとから起きる大騒動が、2人の関係を変化させていく。

NHKドラマ初主演で、主人公の想太を演じる倉。タイトルを聞いた時の感想を聞かれると、「衝撃的なタイトルというか。『どんな話が始まるんだ』と、聞いた時からワクワクしましたし、撮影中も『どうしてパンツじゃなくてパンティーなんだろう』と考えたり、楽しみでした」と回顧。さらに「脚本を読むと、そのインパクトとは別のインパクトがあって。すごく繊細に日常を描いていて、日常の些細な幸せや愛おしさを感じさせてくれる脚本だった」と当時の印象を語った。

山下美月

山下美月の印象は「いつ見てもすごい真面目」

妻の優衣を演じる山下とは、もともと映画で共演経験があったという倉。撮影の合間に「若くない会話をしていた」と山下が明かすと、倉も「『どこどこが痛くなってきたよね』みたいな(笑)。劇中の想太と優衣のようなゆるい会話をしながら、『そろそろ本番がんばろっか』と。現場も温かな雰囲気で、近年まれにみるぐらいやさしい現場でした」と笑顔でコメント。山下とはクランクイン前から連絡を取っていたといい、「1月に撮ったんですけど、年末ぐらいからずっと『“パンティー”楽しみだわ』と。特に、山下さんが仰っていたイメージですね」と明かして場を笑わせる場面も。山下も、「絶対いい作品にしような、って気合い入ってましたね」と振り返った。

また、山下の印象について問われると、倉は「山下さんは、いつ見てもすごい真面目だな、ということが印象的」と説明。さらに「何を書いてんだろう、というぐらい脚本にもいろいろ書いてあって……同世代の俳優さん(の中)で信頼できる役者さんだなと前々から思っていたので、今回も全然不安感はなかったです」と信頼を寄せていた。

最後に、ドラマの魅力について「キャッチできていない些細な日常の幸せだったり、温かさだったりに気づかせてくれるような作品になっていると思います。放送日が日曜日なので、明日少し人にやさしくなれるような、ポジティブな作品だと思う」と説明。「タイトルのインパクトはありますが、老若男女、誰でも楽しんでいただける作品になっているんじゃないかと思います」とアピールしていた。

第49回創作テレビドラマ大賞『ある日彼女のパンティーが、』あらすじ

ある風の強い日、洗濯物を取りこんでいた並木想太(倉悠貴)は、妻の優衣(山下美月)のパンティーを家の前の川に落としてしまう。すぐに拾うことができなかった想太は、パンティーの事が頭から離れなくなる。その夜、いても立ってもいられなくなり、なんとかパンティーを救出しようと川に入り、大騒動に。漫画家の卵である優衣は、その出来事を面白がり、漫画を描く。その漫画をきっかけに、想太は思い切った行動に出る。