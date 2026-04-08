「和歌子さんこそ、紳助さんだからね」お笑い芸人の有吉弘行が、生放送中にブチギレた島崎和歌子の胸中を慮った――。

有吉弘行

「和歌子さんを代弁して、TBSさんにお願いしたい」

4日に生放送されたTBS系『オールスター感謝祭'26春』。番組恒例企画「赤坂5丁目ミニマラソン」で参加者を募ったところ、「走りたい」と回答したのは9人。これに、長年、同番組のMCを務める島崎が、「ちょっと待ってください! 9名!?」とブチギレ。「1番の花形のイベントですよ? 何年やってると思ってるんですか!? 冗談じゃないですよ! 30年やっております!」「なめんじゃないよ! 9名!?」と声を荒げ、スタジオの笑いを誘った。

有吉は、5日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)で、「和歌子さんのああいう性格で、真顔で冗談を言ったりするわけですけど。和歌子さんのパワハラみたいな感じの意見もポツポツ垣間見えてる」と“炎上”を心配。続けて、「こういうご時世ですから。和歌子さんもなかなかハッキリ言えないこともあるでしょうから」と前置きしながら、「和歌子さんを代弁して、TBSさんにお願いしたい。次回から、参加者全員、マラソンやらせます!」と島崎をかばった。

さらに、「粗品とQuizKnockの戦いなんて、別にどうでもいいんだよ。粗品とワイナイナの戦いが見たいんだよ。クイズなんてどこでもやってるだろ」と毒を吐いた有吉は、「マラソンだよ。全員マラソン!」と改めて主張。番組を思うあまりブチギレた島崎について、「今田(耕司)さんが(島田)紳助さんの代わりと思われがちだけどね。和歌子さんこそ、紳助さんだからね」と話すと、出演者だったタイムマシーン3号・関太も、「それは今回気づきました。ハッとしました」と納得の声を上げた。

また、有吉は、生放送後に、島崎から連絡が来たと報告。マラソン不参加の関に、「“なんで参加しないの? って言ったら、いろんな言い訳をしていましたので、有吉さん、事情聴取のほどよろしくお願いいたします”とのことです」と伝えると、関は、「今、震え上がってます」と戦々恐々。「CM中に、和歌子さんがひな壇を登ってきまして。(相方の)山本のところに詰め寄って、“あんた走んないの?”って。まさか、1番最上段まで来るとは」と“裏話”を明かしながら、「そのとき、確かに“有吉に言っとく”みたいな。その場の冗談だと……」とタジタジだった。