30日に放送された日本テレビ系情報番組『シューイチ』(毎週土曜5:55～、日曜7:30～)のコーナー「Travis JapanのスタディーJAPAN」で、七五三掛龍也と松倉海斗が考えたユニクロのチラシデザインが採用された。SNSでは、「しめまちゅ(※七五三掛と松倉)のアイデア採用されてうれしい」「まさか、チラシを保存する日が来るとは」などのコメントが上がり、「＃スタディージャパン」がX(Twitter)のトレンド入りを果たした。

ユニクロ

今回は、東京・有明にあるユニクロ本部へ行き、商品開発の裏側を学んだ。まず2人がやってきたのは気温や湿度を自由に変え、商品の機能性を確認する人工気象室。太陽の熱も再現するこの部屋で、七五三掛が日傘の機能性を検証し、サーボグラフィーでユニクロの日傘の遮熱性がしっかりと証明された。

さらに、新聞の折り込みや店頭で配布されるチラシの一部分をデザインすることに。ユニクロでは、チラシは「お客様へのラブレター」と称されており、その重荷と、目を引くデザインに四苦八苦。結果、それぞれが考えたデザインの一部がどちらも採用され、実際に配布された。

これにX(Twitter)では、「シューイチを見て慌てて見たら、実家で広告を見つけた!」「本当に採用されている!」「このチラシ、保存して大切にします」「(チラシで広告されていた)ミニT、早速買いに行かなければ!」と、ユーザー自らがユニクロのチラシの該当部分の画像付きで報告していた。

このほか、「ユニクロのチラシの概念など、チラシはとても身近だったので、面白かった」「チラシって生活に密着しているものだと改めて感じられた」「ユニクロさん、松倉くんと七五三掛くんんおアイデア採用してくれてありがとうございます!」などユニクロへ感謝する声も多く見られた。

この放送は、TVerで見逃し配信されている。