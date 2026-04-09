春のぽかぽか陽気に誘われて、お散歩やピクニックにお出かけしたくなるこの季節。そんな中、シルバニアファミリーの赤ちゃんを持ち歩くのにピッタリなポーチが登場します!

🌟ご好評につき再販決定🌟

【シルバニアファミリー 赤ちゃんとおでかけミニポーチ】

全5種 ¥500(税込)

※4月15日より順次発売予定

https://tarlin-capsule.jp/product/403

.

シルバニアファミリーの赤ちゃんを持ち歩くのにぴったりなミニポーチ🏡🩷

一緒におでかけを楽しめるよ👣

(@tarlin_ccより引用)

シルバニアファミリー 赤ちゃんとおでかけミニポーチ

ポーチにすっぽり収まったシルバニアの赤ちゃんたち、とっても可愛いですね。

1回500円で、ラインアップは、縦長タイプ(約縦90mm×横65mm)の「パッケージ」「お家」「気球」と、横長タイプ(約縦65mm×横90mm)の「みつごちゃんのベッド(あお)」「みつごちゃんのベッド(ピンク)」の全5種。窓からちょうどお顔がのぞくようなデザインになっていて、見るたびにほっこり癒されます。

発売日は4月15日なのですが、SNSではすでに、「これは欲しい」「これあったらどんな子でもお迎えできる!!!」「給料日出しコンプするまで回す」「絶対回すぞー!!!!」と話題になっています。

もちろん、シルバニアじゃなくても、サイズさえ合えば推しのぬいを入れるのもあり。はじめての通園・通学に毎朝駄々をこねたくなっちゃうお子さんも、勉強や仕事に疲れている方も、大好きなぬいと一緒なら寂しくないし、頑張れるはず! ぜひゲットして、推しぬいと一緒に春を満喫してみては?