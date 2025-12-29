年末は大掃除に美容院、温泉に浸かってリフレッシュと、新年を迎える前に、家も自分もすっきりきれいにしたいもの。もちろん、大切なぬいぐるみたちもキレイにしてあげないと。

そこで今回は、柔軟剤や洗剤でおなじみ、NSファーファ・ジャパン公式のポストから「ぬいぐるみの洗い方」を紹介します!

ファーファをお風呂に🛁/

.

お風呂に入ったり

タオルにくるまってるファーファが

とっても可愛い🩷

.

みなさんも年末の大掃除に

この動画を参考にぬいぐるみを

洗ってあげてください✨

(@nsfafajapanより引用)

NSファーファ・ジャパンのマスコットキャラクター「ファーファ」、かわいいですよね。では、早速手順をチェックしていきましょう!

まずは、洗濯前の準備から。約40℃のお湯に洗剤を適量入れて「洗濯液」を準備し、ぬいぐるみから取り外し可能なパーツを外しておきます。

大事なぬいぐるみをお風呂に入れてあげるように、優しく押し洗いしたら、タオルドライ。

汚れが落ちて水が濁っていますね。

続いて、水を変えてよ～くすすいだらタオルドライ。またすすいで、タオルドライ。

きれいになったら、毛並みや中綿の偏りを整えてあげます。

あとは、2～3日かけてしっかり乾燥。洗濯ネットに入れて吊り下げておけば……ふわふわキレイなぬいぐるみに生まれ変わりますよ。

ファーファちゃん、心なしか喜んでいるように見えますね。

この投稿に、フォロワーからは「めちゃくちゃ有益だし洗われるファーファかわいい」「そろそろみんな入れようかな」「ファーファ嬉しそう」といった声が。

これで2026年のぬい活も充実すること間違いなし! 一年がんばったぬいぐるみに“ありがとう”と“これからもよろしく”の気持ちを込めて、ぜひ、ふわふわにしてあげてくださいね。