バンダイから新たに、デフォルメフィギュアシリーズ「くれーんぽっぷフィギュア」が誕生。記念すべき第1弾として8月、「葬送のフリーレン」からフリーレンとフェルンのフィギュアが登場します!
✧✧ くれーんぽっぷフィギュア始動 ✧✧
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ぶら下がった姿がカワイイ🎵
デフォルメフィギュアシリーズ誕生!
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第1弾は #葬送のフリーレン から #フリーレン と #フェルン が8月登場予定。
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作中でもおなじみの表情にもご注目!ぜひゲームセンターでゲットしてくださいね!
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(@BANPRE_PZより引用)
フリーレンとフェルンがぶら下がった「くれーんぽっぷフィギュア」、どちらも可愛いですね。
「くれーんぽっぷフィギュア」は、クレーンゲームを再現したようなデザインで、フタを開けるとフィギュアが吊れちゃうという楽しみが。吊られてしまってしょぼくれるフリーレンと、ぷんぷん不機嫌なフェルン、ファンにはたまらないシチュエーションです!
また、中に好きなものを入れられるので、小物入れとして使用したり、好きなシーンを再現してディスプレイしても。新シリーズの登場に、SNSでは「不機嫌なフェルン、かわいすぎる」「人形のケースも兼ねてるのが、すごいアイディアだな」「フリーレンもフェルンも絶対ゲットしたい」と話題となっています。
発売は8月予定とのこと。『フリーレン』ファンのみなさん、続報をお楽しみに!
✧✧ くれーんぽっぷフィギュア始動 ✧✧— バンプレストブランド(BANDAI SPIRITS) (@BANPRE_PZ) April 3, 2026
ぶら下がった姿がカワイイ🎵
デフォルメフィギュアシリーズ誕生！
第1弾は #葬送のフリーレン から #フリーレン と #フェルン が8月登場予定。
作中でもおなじみの表情にもご注目！ぜひゲームセンターでゲットしてくださいね！… pic.twitter.com/UXz4nYzm8o