バンダイから新たに、デフォルメフィギュアシリーズ「くれーんぽっぷフィギュア」が誕生。記念すべき第1弾として8月、「葬送のフリーレン」からフリーレンとフェルンのフィギュアが登場します!

✧✧ くれーんぽっぷフィギュア始動 ✧✧

.

ぶら下がった姿がカワイイ🎵

デフォルメフィギュアシリーズ誕生!

.

第1弾は #葬送のフリーレン から #フリーレン と #フェルン が8月登場予定。

.

作中でもおなじみの表情にもご注目!ぜひゲームセンターでゲットしてくださいね!

.

ほしいと思ったら✨とコメントしてね!

(@BANPRE_PZより引用)

フリーレンとフェルンがぶら下がった「くれーんぽっぷフィギュア」、どちらも可愛いですね。

「くれーんぽっぷフィギュア」は、クレーンゲームを再現したようなデザインで、フタを開けるとフィギュアが吊れちゃうという楽しみが。吊られてしまってしょぼくれるフリーレンと、ぷんぷん不機嫌なフェルン、ファンにはたまらないシチュエーションです!

また、中に好きなものを入れられるので、小物入れとして使用したり、好きなシーンを再現してディスプレイしても。新シリーズの登場に、SNSでは「不機嫌なフェルン、かわいすぎる」「人形のケースも兼ねてるのが、すごいアイディアだな」「フリーレンもフェルンも絶対ゲットしたい」と話題となっています。

発売は8月予定とのこと。『フリーレン』ファンのみなさん、続報をお楽しみに!