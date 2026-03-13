ただでさえ可愛いシルバニアの赤ちゃんたちに、ハンバーガー屋さん風のコスチュームを着せたら、とんでもなく可愛くなっちゃいました!

大人気のどきどきコレクション最新作✨

なにが出るかお楽しみ🎵ハンバーガー屋さんをイメージしたコスチュームを着た赤ちゃんたち🍔

『どきどきコレクション -赤ちゃんハンバーガー屋さん-』

予約:3/26(木)

発売:4/4(土)

こちらがシルバニアファミリーの「どきどきコレクション -赤ちゃんハンバーガー屋さん-」です。ポテトやナゲットに埋もれる赤ちゃん、ドリンクカップから顔を出す赤ちゃん、バーガーにサンドされちゃった赤ちゃん、どの子もかわいい!!

SNSで紹介されると、「えぇぇ!可愛すぎる!!」「ポテトに埋もれてる子かわいすぎて食べられないんだけど」「とんでもない物が発売されるじゃない!!!!買う!!!!」「わぁーーーシルバにぁああ辞めてぇ可愛いが…続くよどこまでも…」「みんなテイクアウトしたい」と、シルバニアファンから歓喜の声が。執筆時点までに4万ものいいねが寄せられています。

発売日は4月4日。3月26日より予約がスタートします。気になる方は、チェックしてみてくださいね。