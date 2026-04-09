「言ってええんかな……?」お笑いコンビ・フットボールアワーの後藤輝基が、家族で訪れた焼肉店での出来事を明かした――。

後藤輝基

「言ってええんかな…」「すごないですか!?」

後藤は、1日に更新されたYouTubeチャンネル『ざっくりYouTube』で、「言ってええんかな? あんまりプライベートの芸能人の話しないほうがいい?」と前置きしながら、焼肉店での出来事を回顧。店内には、後藤の家族を含め、3組しかいなかったが、「パッと見たら、(他の客は)家族連れが2組やったんですけど。くっきー! さん家族と、三谷幸喜さん家族やったんです。すごないですか!?」と、野生爆弾・くっきー! と脚本家・三谷幸喜氏と偶然会ったと明かした。

店内にいる3組すべてが有名人だったため、お互いに、「ええっ～!」とビックリ。「ホンマ店入った瞬間、3人とも“ええっ～!”言うた」と語った後藤は、「三谷さんも、なんか気遣って、いろいろしゃべってくれたりとかして。“すみません、お食事中に……”みたいな」と気まずさもありつつ、食事を楽しんだ様子。店内で起こった“奇跡”に、「いや、ひっくり返るわ。ビックリした。10組おるなかやったらまだ……。東京ですよね」としみじみつぶやいていた。

また、くっきー! は、自身が退店する際に、後藤の分も払ってくれたという。後藤は、「兄さん、アカン。払わんで」と断ったが、くっきー! に、「いやいや、ええねんええねん」と返されたといい、「はじめてですよ。僕ら食べ終わって、家族5人ですよ。僕と奥さんと10歳と双子も食べました。5人家族で会計1,500円」と告白。快くおごってくれたくっきー! に、「ごちそうさまです。たこ焼き屋でも、もっといきますよ(笑)」と大感謝していた。