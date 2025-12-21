お笑いコンビ・フットボールアワーの後藤輝基が13日、YouTubeチャンネル『ざっくりYouTube』に出演。昔住んでいた実家で起こった“不思議体験”を明かした。

後藤輝基

姉2人の一致する記憶「気がついたら体がふわっとなって」

2人の姉がいる後藤は、「僕が生まれて最初にちょっとだけ住んでた」という家について、「その家についての一致する記憶があって。姉ちゃん同士が」と告白。2階建てだったその家は、階段が急だったといい、「下の姉ちゃんが遊んでるときに、うわーって勢いで1階に行こうとしたときに、足踏み外して落ちた」と話しつつ、「気がついたら、体がふわっとなって。一番下の段にパンッて着いたっていうんです」と不可思議な出来事を打ち明けた。

一方、上の姉も、「そうそう! あんたもそうやったん? 私も急いで降りて、足踏み外したときに、ふわ～ペタッて着いたのめっちゃ覚えてんねん」と同じ出来事を体験していたようで、後藤は、「2人で遊んでたわけじゃないんです。両方に聞いたら、“何回かあった”と」「“持たれてる気分がした”って言ってました。2人とも」といぶかしげ。「もちろん解明はされないんですけど。何でしょうね……?」「心霊体験なのか何なのか。ご先祖さんが守ってくれたのか」と不思議そうに語った。

これを受け、千原ジュニアも、子供のころのエピソードを披露。体育館のキャットウォークから転落してしまったが、「ターンッ! ってそのまま立ったんや。もちろん何の傷もない。ホンマに俺もそれ、不思議な体験で」と明かし、「なんか一回だけあんのちゃう? それを使ってもうてるんちゃう? そこで使ってなかったら、俺、バイクで事故ってなかった」とジョーク交じりに吐露。後藤も、「ホンマにそんなんあるかもしれない。一回だけ助けてくれるみたいな」と真剣な表情で返していた。

コメント欄には、「めっちゃ分かる!」「似た経験あります」「子供の頃、2階から落ちたとき無事だった」「無傷体験めちゃくちゃ分かる」「あるなぁ高いところから落ちて無傷!」「子供の頃って確かに不思議体験が多い」「後藤さんの話聞いたら守られてた説あるなーと思った!」など、共感する声が寄せられている。